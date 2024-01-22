22 января 2024

Матери увернувшегося от дрона челябинского бойца СВО предложили помощь. Видео

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Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» навестили мать бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области навестили родных бойца СВО с позывным «Бабай», который увернулся от украинского дрона. Руководитель отделения Галина Гаврилова предложила его матери помощь.

«О героическом поступке Бабая родные узнали из соцсетей. К родным Бабая приехал фонд „Защитники Отечества“. Руководитель филиала Галина Гаврилова предложила помощь маме героя», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск».

Уроженец Кунашакского района при выполнении боевых задач в зоне СВО подбил украинский дрон-камикадзе, а затем увернулся от другого. При личной беседе с губернатором области Алексеем Текслером боец попросил позаботиться о его матери.

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Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области навестили родных бойца СВО с позывным «Бабай», который увернулся от украинского дрона. Руководитель отделения Галина Гаврилова предложила его матери помощь. «О героическом поступке Бабая родные узнали из соцсетей. К родным Бабая приехал фонд „Защитники Отечества“. Руководитель филиала Галина Гаврилова предложила помощь маме героя», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». Уроженец Кунашакского района при выполнении боевых задач в зоне СВО подбил украинский дрон-камикадзе, а затем увернулся от другого. При личной беседе с губернатором области Алексеем Текслером боец попросил позаботиться о его матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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