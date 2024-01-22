Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области навестили родных бойца СВО с позывным «Бабай», который увернулся от украинского дрона. Руководитель отделения Галина Гаврилова предложила его матери помощь.
«О героическом поступке Бабая родные узнали из соцсетей. К родным Бабая приехал фонд „Защитники Отечества“. Руководитель филиала Галина Гаврилова предложила помощь маме героя», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск».
Уроженец Кунашакского района при выполнении боевых задач в зоне СВО подбил украинский дрон-камикадзе, а затем увернулся от другого. При личной беседе с губернатором области Алексеем Текслером боец попросил позаботиться о его матери.
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