Матери увернувшегося от дрона челябинского бойца СВО предложили помощь. Видео

23 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» навестили мать бойца Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области навестили родных бойца СВО с позывным «Бабай», который увернулся от украинского дрона. Руководитель отделения Галина Гаврилова предложила его матери помощь. «О героическом поступке Бабая родные узнали из соцсетей. К родным Бабая приехал фонд „Защитники Отечества“. Руководитель филиала Галина Гаврилова предложила помощь маме героя», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». Уроженец Кунашакского района при выполнении боевых задач в зоне СВО подбил украинский дрон-камикадзе, а затем увернулся от другого. При личной беседе с губернатором области Алексеем Текслером боец попросил позаботиться о его матери.

Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области навестили родных бойца СВО с позывным «Бабай», который увернулся от украинского дрона. Руководитель отделения Галина Гаврилова предложила его матери помощь. «О героическом поступке Бабая родные узнали из соцсетей. К родным Бабая приехал фонд „Защитники Отечества“. Руководитель филиала Галина Гаврилова предложила помощь маме героя», — сообщает официальный telegram-канал «Пункт отбора на военную службу по контракту Челябинск». Уроженец Кунашакского района при выполнении боевых задач в зоне СВО подбил украинский дрон-камикадзе, а затем увернулся от другого. При личной беседе с губернатором области Алексеем Текслером боец попросил позаботиться о его матери.