Курганцев, пострадавших от нападения волка, выписали из больницы

23 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Пострадавших от нападения волка выписали из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Жителей поселка Курорт Озеро Медвежье, которые пострадали из-за нападения волка, якобы выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «Волк зашел к пострадавшим во двор и напал на них. После этого жителей поселка доставили в петуховскую больницу. Там им оказали помощь, зашили раны и отпустили домой», — рассказали источники. Нападение волков на жителей курганского поселка произошло ночью 23 января, данный случай является единичным в регионе. Одна из пострадавших скончалась в больнице, врачи сделали все, что могли. Предварительной причиной нападения животного называют бешенство. Председатель Союза охотников Владимир Михайлов отметил, что впервые столкнулся с такой ситуацией за 52 года его работы.

Жителей поселка Курорт Озеро Медвежье, которые пострадали из-за нападения волка, якобы выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «Волк зашел к пострадавшим во двор и напал на них. После этого жителей поселка доставили в петуховскую больницу. Там им оказали помощь, зашили раны и отпустили домой», — рассказали источники. Нападение волков на жителей курганского поселка произошло ночью 23 января, данный случай является единичным в регионе. Одна из пострадавших скончалась в больнице, врачи сделали все, что могли. Предварительной причиной нападения животного называют бешенство. Председатель Союза охотников Владимир Михайлов отметил, что впервые столкнулся с такой ситуацией за 52 года его работы.