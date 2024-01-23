Курганцев, пострадавших от нападения волка, выписали из больницы

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Пострадавших от нападения волка выписали из больницы Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Жителей поселка Курорт Озеро Медвежье, которые пострадали из-за нападения волка, якобы выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения.

«Волк зашел к пострадавшим во двор и напал на них. После этого жителей поселка доставили в петуховскую больницу. Там им оказали помощь, зашили раны и отпустили домой», — рассказали источники.

Нападение волков на жителей курганского поселка произошло ночью 23 января, данный случай является единичным в регионе. Одна из пострадавших скончалась в больнице, врачи сделали все, что могли. Предварительной причиной нападения животного называют бешенство. Председатель Союза охотников Владимир Михайлов отметил, что впервые столкнулся с такой ситуацией за 52 года его работы.

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Жителей поселка Курорт Озеро Медвежье, которые пострадали из-за нападения волка, якобы выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «Волк зашел к пострадавшим во двор и напал на них. После этого жителей поселка доставили в петуховскую больницу. Там им оказали помощь, зашили раны и отпустили домой», — рассказали источники. Нападение волков на жителей курганского поселка произошло ночью 23 января, данный случай является единичным в регионе. Одна из пострадавших скончалась в больнице, врачи сделали все, что могли. Предварительной причиной нападения животного называют бешенство. Председатель Союза охотников Владимир Михайлов отметил, что впервые столкнулся с такой ситуацией за 52 года его работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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