Челябинские власти помогут семье погибшего школьника с похоронами

По словам Ирины Буториной, семье мальчика окажут психологическую и материальную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинской области погиб восьмилетний мальчик

Власти Челябинской области помогут семье восьмилетнего школьника из Южноуральска, тело которого нашли в реке, с организацией похорон. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, семье будет предоставлена материальная и психологическая помощь.

«Мы в любом случае семье, в которой произошла трагедия, окажем поддержку. Как психологическую, так и материальную. Психологическая помощь будет оказана по запросу. Для оказания материальной помощи, связанной, в том числе, с возмещением затрат на похороны ребенка, уже проводится оценка», — сообщила URA.RU Буторина.

По ее словам, министерство, в рамках своих полномочий, даст оценку работе служб органа управления системы защиты населения Южноуральска. По итогам проверочных мероприятий будут выданы рекомендации по совершенствованию работы. В случае же выявления дефектов будут приняты предусмотренные законодательством меры.

В настоящий момент в региональном следкоме по факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура области также проводит проверку и контролирует расследование.

О пропаже ребенка в полицию заявили родители. Полицейские и волонтеры из поисковой группы искали его в окрестностях города. Тело ребенка было обнаружено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, он утонул, гуляя по тонкому льду.