Курганское СУ СК проверит факт гибели женщины от укусов волка

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Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, животное, чучело волка
Курганские следователи проведут проверку из-за гибели женщины из-за волка Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Сотрудники курганского следственного управления проведут проверку по факту гибели женщины после нападения волка в одном из сел Петуховского округа. Об этом рассказали в ведомстве.

Следователи начали проверку после смерти женщины в районной больнице города Петухово от укусов волка. «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает telegram-канал ведомства.

По данным следкома, волк зашел на территорию поселка Курорт Озеро Медвежье. Там он напал на собаку, которую постаралась защитить ее хозяйка. Хищник перекинулся на человека и нанес ей тяжелые ранения. «Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — сообщили в СУ СК. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе люди пострадали после нападения волка. Одна из местных жительниц погибла.

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Сотрудники курганского следственного управления проведут проверку по факту гибели женщины после нападения волка в одном из сел Петуховского округа. Об этом рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку после смерти женщины в районной больнице города Петухово от укусов волка. «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает telegram-канал ведомства. По данным следкома, волк зашел на территорию поселка Курорт Озеро Медвежье. Там он напал на собаку, которую постаралась защитить ее хозяйка. Хищник перекинулся на человека и нанес ей тяжелые ранения. «Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — сообщили в СУ СК. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе люди пострадали после нападения волка. Одна из местных жительниц погибла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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