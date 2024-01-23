Курганское СУ СК проверит факт гибели женщины от укусов волка

23 января 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Курганские следователи проведут проверку из-за гибели женщины из-за волка Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Сотрудники курганского следственного управления проведут проверку по факту гибели женщины после нападения волка в одном из сел Петуховского округа. Об этом рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку после смерти женщины в районной больнице города Петухово от укусов волка. «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает telegram-канал ведомства. По данным следкома, волк зашел на территорию поселка Курорт Озеро Медвежье. Там он напал на собаку, которую постаралась защитить ее хозяйка. Хищник перекинулся на человека и нанес ей тяжелые ранения. «Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — сообщили в СУ СК. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе люди пострадали после нападения волка. Одна из местных жительниц погибла.

Сотрудники курганского следственного управления проведут проверку по факту гибели женщины после нападения волка в одном из сел Петуховского округа. Об этом рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку после смерти женщины в районной больнице города Петухово от укусов волка. «Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает telegram-канал ведомства. По данным следкома, волк зашел на территорию поселка Курорт Озеро Медвежье. Там он напал на собаку, которую постаралась защитить ее хозяйка. Хищник перекинулся на человека и нанес ей тяжелые ранения. «Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — сообщили в СУ СК. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе люди пострадали после нападения волка. Одна из местных жительниц погибла.