22 января 2024

Десятки свердловчан с плакатами пришли на суд по делу об убийстве боксера. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд, судебный процесс, сторона обвинения
Дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

У Красногорского райсуда Каменска-Уральского столпились десятки человек с плакатами. Они требуют, чтобы подозреваемых в убийстве боксера отправили в тюрьму. Об этом рассказал читатель URA.RU с места событий.

«Около 40 человек пришли в суд, чтобы поддержать супругу погибшего боксера. Они требуют справедливости, чтобы мужчин, совершивших преступление, отправили за решетку», — пояснил собеседник агентства. На одном из плакатов написано: «Совершили преступление — отвечай по закону».

Первое (предварительное) заседание прошло утром. В 15:00, по словам адвоката Романа Балдина (представляет интересы жены погибшего), начнется второе. На нем будут отбирать состав присяжных.

Убийство в «Джой» произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, двое мужчин после ссоры со спортсменом устроили потасовку. Один из них вытащил пистолет и выстрелил в боксера. Вторым пострадавшим стал приятель погибшего. Мужчинам выдвинули обвинение. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Многие пришли с плакатами погибшего
Многие пришли с плакатами погибшего
Фото:

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У Красногорского райсуда Каменска-Уральского столпились десятки человек с плакатами. Они требуют, чтобы подозреваемых в убийстве боксера отправили в тюрьму. Об этом рассказал читатель URA.RU с места событий. «Около 40 человек пришли в суд, чтобы поддержать супругу погибшего боксера. Они требуют справедливости, чтобы мужчин, совершивших преступление, отправили за решетку», — пояснил собеседник агентства. На одном из плакатов написано: «Совершили преступление — отвечай по закону». Первое (предварительное) заседание прошло утром. В 15:00, по словам адвоката Романа Балдина (представляет интересы жены погибшего), начнется второе. На нем будут отбирать состав присяжных. Убийство в «Джой» произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, двое мужчин после ссоры со спортсменом устроили потасовку. Один из них вытащил пистолет и выстрелил в боксера. Вторым пострадавшим стал приятель погибшего. Мужчинам выдвинули обвинение. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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