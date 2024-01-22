Десятки свердловчан с плакатами пришли на суд по делу об убийстве боксера. Фото, видео

23 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера У Красногорского райсуда Каменска-Уральского столпились десятки человек с плакатами. Они требуют, чтобы подозреваемых в убийстве боксера отправили в тюрьму. Об этом рассказал читатель URA.RU с места событий. «Около 40 человек пришли в суд, чтобы поддержать супругу погибшего боксера. Они требуют справедливости, чтобы мужчин, совершивших преступление, отправили за решетку», — пояснил собеседник агентства. На одном из плакатов написано: «Совершили преступление — отвечай по закону». Первое (предварительное) заседание прошло утром. В 15:00, по словам адвоката Романа Балдина (представляет интересы жены погибшего), начнется второе. На нем будут отбирать состав присяжных. Убийство в «Джой» произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, двое мужчин после ссоры со спортсменом устроили потасовку. Один из них вытащил пистолет и выстрелил в боксера. Вторым пострадавшим стал приятель погибшего. Мужчинам выдвинули обвинение. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Многие пришли с плакатами погибшего Фото: читатель URA.RU

У Красногорского райсуда Каменска-Уральского столпились десятки человек с плакатами. Они требуют, чтобы подозреваемых в убийстве боксера отправили в тюрьму. Об этом рассказал читатель URA.RU с места событий. «Около 40 человек пришли в суд, чтобы поддержать супругу погибшего боксера. Они требуют справедливости, чтобы мужчин, совершивших преступление, отправили за решетку», — пояснил собеседник агентства. На одном из плакатов написано: «Совершили преступление — отвечай по закону». Первое (предварительное) заседание прошло утром. В 15:00, по словам адвоката Романа Балдина (представляет интересы жены погибшего), начнется второе. На нем будут отбирать состав присяжных. Убийство в «Джой» произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, двое мужчин после ссоры со спортсменом устроили потасовку. Один из них вытащил пистолет и выстрелил в боксера. Вторым пострадавшим стал приятель погибшего. Мужчинам выдвинули обвинение. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.