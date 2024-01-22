У Красногорского райсуда Каменска-Уральского столпились десятки человек с плакатами. Они требуют, чтобы подозреваемых в убийстве боксера отправили в тюрьму. Об этом рассказал читатель URA.RU с места событий.
«Около 40 человек пришли в суд, чтобы поддержать супругу погибшего боксера. Они требуют справедливости, чтобы мужчин, совершивших преступление, отправили за решетку», — пояснил собеседник агентства. На одном из плакатов написано: «Совершили преступление — отвечай по закону».
Первое (предварительное) заседание прошло утром. В 15:00, по словам адвоката Романа Балдина (представляет интересы жены погибшего), начнется второе. На нем будут отбирать состав присяжных.
Убийство в «Джой» произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, двое мужчин после ссоры со спортсменом устроили потасовку. Один из них вытащил пистолет и выстрелил в боксера. Вторым пострадавшим стал приятель погибшего. Мужчинам выдвинули обвинение. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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