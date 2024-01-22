«Новые люди» Тюмени проваливают кампанию по выборам президента

«Новые люди» Тюмени, в отличие от других регионов УрФО, все еще не начали предвыборную президентскую кампанию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению.
«Все реготделения УрФО уже открыли штабы кандидата от партии Владислава Даванкова, а также начали проводить агитационные мероприятия. Установка от центрального штаба была понятной: начать агитацию с 15 января. Тюменское отделение в кампанию пока не включилось», — поделились собеседники агентства.
По данным агентства, реготделение парализовано из-за смены руководства. Работа начнется минимум через две недели. Первым делом новому руководителю предстоит заново собирать весь партийный актив.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в «Новых людях» Тюмени началась кадровая чистка. Новым руководителем реготделения станет экс-сотрудник мэрии Екатеринбурга Кирилл Бочков.
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