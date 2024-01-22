22 января 2024

«Новые люди» Тюмени проваливают кампанию по выборам президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
Реготделение «Новых людей» в Тюмени не включается в предвыборную кампанию Фото:

«Новые люди» Тюмени, в отличие от других регионов УрФО, все еще не начали предвыборную президентскую кампанию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению.

«Все реготделения УрФО уже открыли штабы кандидата от партии Владислава Даванкова, а также начали проводить агитационные мероприятия. Установка от центрального штаба была понятной: начать агитацию с 15 января. Тюменское отделение в кампанию пока не включилось», — поделились собеседники агентства.

Тюменский секретарь «Новых людей» Осатюк покидает свой пост. Инсайд

По данным агентства, реготделение парализовано из-за смены руководства. Работа начнется минимум через две недели. Первым делом новому руководителю предстоит заново собирать весь партийный актив.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в «Новых людях» Тюмени началась кадровая чистка. Новым руководителем реготделения станет экс-сотрудник мэрии Екатеринбурга Кирилл Бочков.

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«Новые люди» Тюмени, в отличие от других регионов УрФО, все еще не начали предвыборную президентскую кампанию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению. «Все реготделения УрФО уже открыли штабы кандидата от партии Владислава Даванкова, а также начали проводить агитационные мероприятия. Установка от центрального штаба была понятной: начать агитацию с 15 января. Тюменское отделение в кампанию пока не включилось», — поделились собеседники агентства. По данным агентства, реготделение парализовано из-за смены руководства. Работа начнется минимум через две недели. Первым делом новому руководителю предстоит заново собирать весь партийный актив. Ранее URA.RU сообщало о том, что в «Новых людях» Тюмени началась кадровая чистка. Новым руководителем реготделения станет экс-сотрудник мэрии Екатеринбурга Кирилл Бочков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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