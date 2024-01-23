Мертвых телят, свиней и головы коров снова вывезли в курганский лес. Фото

23 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Белозерский округ незаконно свозят биологические отходы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свалка трупов животных в Курганской области В селе Тебенякском Белозерского округа Курганской области обнаружили новую партию трупов животных на несанкционированной свалке. Ее организовала утилизирующая компания «ПК «Экоцентр», которая заявила, что свалка временная. При этом в начале января надзорные органы уже отправляли материалы на компанию силовикам. О новой партии биоотходов URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом. «Под открытым небом лежат останки свиней, головы коров. Есть и трупы телят. Падеж явно был от какой-то инфекции. Огромная опасность в том, что свалка не огорожена. На нее могут забрести дикие животные, в том числе волки, кабаны, которые могут растащить заразу. Это же могут сделать и птицы. Рядом находятся крупные свиноводческие предприятия. Они тоже рискуют. СУ СК и прокуратура в конце 2023 года реагировали на свалку. Но тогда владелец предприятия не стал вывозить останки животных. Он их сжигал. При этом выводов никаких не сделал и снова завез отходы», — сообщает источник. По его словам, ранее подобные свалки уже обнаруживали в Белозерском округе, но расположение биоотходов постоянно меняется компанией. Воздействовать на организацию, по информации инсайдера, не получается. Корреспондент URA.RU связался с компанией «Экоцентр» для уточнения информации по теме. «Все животные прошли контроль, есть ветеринарно-сопроводительные документы, они не заражены, были осмотрены санитарами. Сейчас биоотходы временно располагаются на открытом воздухе, потому что не смогли вовремя достроить площадку», — сообщил руководитель компании, представившийся Виталием, но не назвавший фамилии. Также он отметил, что останки планируют вывезти в Ишим (Тюменская область) вечером 24 января и там переработать. В Белозерском округе регулярно обнаруживают останки животных. Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям выявляет несанкционированные свалки и отправляет материалы в СУ СК РФ по Курганской области и прокуратуру округа. Сообщалось, что «Экоцентр», организовывающий свалки, уже подвергался проверке и штрафам за нарушения в переработке и хранении отходов. Источники URA.RU также отмечают, что информация об обнаружении свалки тревожна в контексте нападения волка на жителей в Петуховском округе. Причиной такого поведения животного называли бешенство. Несанкционированную свалка организовала утилизирующая компания «ПК «Экоцентр» Фото: Читатель URA.RU В Белозерском округе (Курганская область) обнаружили новую партию трупов животных Фото: Читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Тебенякском Белозерского округа Курганской области обнаружили новую партию трупов животных на несанкционированной свалке. Ее организовала утилизирующая компания «ПК «Экоцентр», которая заявила, что свалка временная. При этом в начале января надзорные органы уже отправляли материалы на компанию силовикам. О новой партии биоотходов URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом. «Под открытым небом лежат останки свиней, головы коров. Есть и трупы телят. Падеж явно был от какой-то инфекции. Огромная опасность в том, что свалка не огорожена. На нее могут забрести дикие животные, в том числе волки, кабаны, которые могут растащить заразу. Это же могут сделать и птицы. Рядом находятся крупные свиноводческие предприятия. Они тоже рискуют. СУ СК и прокуратура в конце 2023 года реагировали на свалку. Но тогда владелец предприятия не стал вывозить останки животных. Он их сжигал. При этом выводов никаких не сделал и снова завез отходы», — сообщает источник. По его словам, ранее подобные свалки уже обнаруживали в Белозерском округе, но расположение биоотходов постоянно меняется компанией. Воздействовать на организацию, по информации инсайдера, не получается. Корреспондент URA.RU связался с компанией «Экоцентр» для уточнения информации по теме. «Все животные прошли контроль, есть ветеринарно-сопроводительные документы, они не заражены, были осмотрены санитарами. Сейчас биоотходы временно располагаются на открытом воздухе, потому что не смогли вовремя достроить площадку», — сообщил руководитель компании, представившийся Виталием, но не назвавший фамилии. Также он отметил, что останки планируют вывезти в Ишим (Тюменская область) вечером 24 января и там переработать. В Белозерском округе регулярно обнаруживают останки животных. Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям выявляет несанкционированные свалки и отправляет материалы в СУ СК РФ по Курганской области и прокуратуру округа. Сообщалось, что «Экоцентр», организовывающий свалки, уже подвергался проверке и штрафам за нарушения в переработке и хранении отходов. Источники URA.RU также отмечают, что информация об обнаружении свалки тревожна в контексте нападения волка на жителей в Петуховском округе. Причиной такого поведения животного называли бешенство.