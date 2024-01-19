ВС России ударили советскими ракетами по ПВО в Одессе

Российские военные нанесли удар советскими ракетами по позициям украинских ПВО в Одессе. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте.
«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов „Утес“ и „Редут“ были применены для нанесения удара по позициям зенитных ракетных комплексов ВСУ в районе Одессы. Ракеты с оригинальной аналоговой системой управления <…> показали хорошую эффективность поражения военных объектов», — отметил собеседник РИА Новости.
В открытых источниках указано, что производство П-35 прекратилось в прошлом столетии. Первый испытательный пуск опытного образца снаряда был произведен в 1959 году. Ракетный комплекс приняли на вооружение на надводных кораблях через пять лет.
Сейчас в зоне проведения спецоперация Киев широко применяет советские боевые разработки, нанося неточные удары по территории РФ. В подавляющем большинстве случаев применяются комплексы С-200, переделанные под уничтожение наземных целей, а также ракеты «Точка-У», снятые в России с вооружения.
С наступлением нового года Киев усилил атаки на гражданскую инфраструктуру ДНР, передает телеканал 360. За последние сутки ВСУ выпустили 40 боеприпасов в сторону региона. Обстрел производился десять раз с различными промежутками. Удары наносились кассетными боеприпасами и ракетами.
Обновлено в 6:57: Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны России. Ответ ожидается
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