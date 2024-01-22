22 января 2024

Глава газовой столицы ЯНАО обратился к участникам школьной олимпиады

Мэр Нового Уренгоя пожелал участникам региональной олимпиады удачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, урок, учеба, школьный класс, школьники, видеопроектор
За два дня олимпиады школьники напишут историческое эссе и проект, пройдут тесты Фото:

На базе Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО) 55 ямальских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории, сообщает мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обращении к школьникам он пожелал им удачи и напомнил, что финал олимпиады пройдет в округе.

«Удачи! Все получится. Главное — это настрой. Региональный этап — генеральная репетиция финала Всероссийской олимпиады школьников по истории, она пройдет в конце марта. Впервые Ямал примет такое масштабное мероприятие, к нам съедутся участники из всех регионов», — говорит в своем обращении Андрей Воронов. За два дня олимпиады 55 юных ямальцев напишут историческое эссе и проект, а также пройдут тестирование.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием.

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На базе Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО) 55 ямальских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории, сообщает мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обращении к школьникам он пожелал им удачи и напомнил, что финал олимпиады пройдет в округе. «Удачи! Все получится. Главное — это настрой. Региональный этап — генеральная репетиция финала Всероссийской олимпиады школьников по истории, она пройдет в конце марта. Впервые Ямал примет такое масштабное мероприятие, к нам съедутся участники из всех регионов», — говорит в своем обращении Андрей Воронов. За два дня олимпиады 55 юных ямальцев напишут историческое эссе и проект, а также пройдут тестирование. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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