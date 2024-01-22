Глава газовой столицы ЯНАО обратился к участникам школьной олимпиады

Мэр Нового Уренгоя пожелал участникам региональной олимпиады удачи

23 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

За два дня олимпиады школьники напишут историческое эссе и проект, пройдут тесты Фото: Илья Московец © URA.RU На базе Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО) 55 ямальских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории, сообщает мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обращении к школьникам он пожелал им удачи и напомнил, что финал олимпиады пройдет в округе. «Удачи! Все получится. Главное — это настрой. Региональный этап — генеральная репетиция финала Всероссийской олимпиады школьников по истории, она пройдет в конце марта. Впервые Ямал примет такое масштабное мероприятие, к нам съедутся участники из всех регионов», — говорит в своем обращении Андрей Воронов. За два дня олимпиады 55 юных ямальцев напишут историческое эссе и проект, а также пройдут тестирование. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием.

На базе Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО) 55 ямальских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории, сообщает мэр газовой столицы Ямала Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обращении к школьникам он пожелал им удачи и напомнил, что финал олимпиады пройдет в округе. «Удачи! Все получится. Главное — это настрой. Региональный этап — генеральная репетиция финала Всероссийской олимпиады школьников по истории, она пройдет в конце марта. Впервые Ямал примет такое масштабное мероприятие, к нам съедутся участники из всех регионов», — говорит в своем обращении Андрей Воронов. За два дня олимпиады 55 юных ямальцев напишут историческое эссе и проект, а также пройдут тестирование. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием.