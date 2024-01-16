В ЯНАО одаренные дети погрузились в профильный интенсив

На Ямале начались профильные смены по робототехнике и программированию

17 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

На одном из курсов дети познакомятся с языком программирования Clev3r Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Ямале стартовали интенсивные профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием, сообщает на официальном сайте пресс-служба правительства округа. «Первой стартовала интенсивная профильная смена „АрктикУМ-Робототехника/Цифровое производство“ для учащихся Шурышкарского района. В ней принимают участие 27 школьников 5 — 7 классов, среди которых участники различных олимпиад и конкурсов по научно-техническому творчеству. С разницей в один день в Ноябрьске стартовала третья смена по спортивному программированию для 45 школьников из разных городов», — говорится в сообщении. На одном из курсов дети познакомятся с робототехническими конструкторами и языком программирования Clev3r, поучаствуют в соревнованиях и создадут свои мини-проекты. В Ноябрьске ребят подготовят к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который запланирован в конце обучения. Занятия проводят ведущие преподаватели из Центра Сириус, МФТИ и челябинского лицея. Подготовку на интенсивных сменах и учебно-тренировочных сборах пройдут более тысячи юных ямальцев.

На Ямале стартовали интенсивные профильные смены по робототехнике и программированию. Участники — 27 победителей школьных олимпиад и конкурсов Шурышкарского района, также 45 школьников со всего округа, увлеченных спортивным программированием, сообщает на официальном сайте пресс-служба правительства округа. «Первой стартовала интенсивная профильная смена „АрктикУМ-Робототехника/Цифровое производство“ для учащихся Шурышкарского района. В ней принимают участие 27 школьников 5 — 7 классов, среди которых участники различных олимпиад и конкурсов по научно-техническому творчеству. С разницей в один день в Ноябрьске стартовала третья смена по спортивному программированию для 45 школьников из разных городов», — говорится в сообщении. На одном из курсов дети познакомятся с робототехническими конструкторами и языком программирования Clev3r, поучаствуют в соревнованиях и создадут свои мини-проекты. В Ноябрьске ребят подготовят к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который запланирован в конце обучения. Занятия проводят ведущие преподаватели из Центра Сириус, МФТИ и челябинского лицея. Подготовку на интенсивных сменах и учебно-тренировочных сборах пройдут более тысячи юных ямальцев.