Тобольские зэчки стали лучшими в лепке из снега

Тобольские заключенные заняли первое место в региональном конкурсе снежных фигур

Конкурс фигур из снега проходил среди заключенных 10-ти тюрем Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заключенные женской колонии в Тобольске (Тюменская область) заняли первое место в конкурсе снежных фигур, который проводился среди 10 ИК региона. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области, на территории исправительных учреждений появились скульптуры драконов, Дедов Морозов и Снегурочек.

«Основным персонажем конкурса стал дракон, кроме того, на режимных территориях появились скульптуры Дедов Морозов и Снегурочек, различных животных. Работы велись с декабря 2023 года, осужденные создавали эскизы и продумывали персонажей, лепили, вырезали и украшали фигуры из снега. По итогам смотра-конкурса победителями стали представительницы тобольской женской колонии», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области

Второе место заняли заключенные ИК-2 в Тюмени, третье — ИК-6 в Ишиме (Тюменская область). Ранее URA.RU писало, что работа тюменского осужденного отправилась на конкурс в Санкт-Петербург, где ее оценят эксперты «Эрмитажа».