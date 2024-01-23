Стало известно, сколько жалоб свердловчан обработали для прямой линии Путину

Общественники обработали 22% жалоб свердловчан на прямую линию Путину

23 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Всего президенту пожаловались почти 43 тысячи свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя чуть больше месяца после прямой линии президента РФ Владимира Путина модераторы Общероссийского народного фронта — госпроекта, где общественники выступают своего рода контролерами, — обработали 22% обращений от свердловчан. Всего из Свердловской области президенту поступило 42,3 тысячи жалоб, рассказал замглавы федерального исполкома Народного фронта Борис Подольный. «Свердловская область находится на втором месте среди регионов УрФО по обработанным обращениям. На первом месте — ХМАО, откуда поступило 13,2 тысячи обращений, 52% уже обработано», — рассказал Подольный, вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым посетивший филиал ОНФ в Екатеринбурге. Владимир Якушев призвал волонтеров движения, в том числе из других областей УрФО, не расслабляться, а руководителей — лично контролировать процессы рассмотрения обращений, давать авторам своевременные ответы. «Чтобы это были не просто отписки, а реальная работа по проблематике людей. Это одна из задач, поставленных президентом, — говорить о проблемах открыто», — акцентировал Якушев. Прямая линия президента Владимира Путина прошла 14 декабря. Только от жителей УрФО главе государства поступило 113 тысяч обращений. Из Свердловской области, в частности, была жалоба на больницу в Рефтинском, которая, по словам звонившего, находится в плохом состоянии. После выступления свердловчанина в эфире федерального канала местные власти оперативно взяли ситуацию с больницей под контроль и пообещали ее вскоре отремонтировать. В свердловском штабе ОНФ Владимир Якушев провел совещание с представителями исполкомов регионов УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главе местного ОНФ Вадиму Савину полпред вручил грамоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы федерального исполкома Борис Подольный лично приехал в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя чуть больше месяца после прямой линии президента РФ Владимира Путина модераторы Общероссийского народного фронта — госпроекта, где общественники выступают своего рода контролерами, — обработали 22% обращений от свердловчан. Всего из Свердловской области президенту поступило 42,3 тысячи жалоб, рассказал замглавы федерального исполкома Народного фронта Борис Подольный. «Свердловская область находится на втором месте среди регионов УрФО по обработанным обращениям. На первом месте — ХМАО, откуда поступило 13,2 тысячи обращений, 52% уже обработано», — рассказал Подольный, вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым посетивший филиал ОНФ в Екатеринбурге. Владимир Якушев призвал волонтеров движения, в том числе из других областей УрФО, не расслабляться, а руководителей — лично контролировать процессы рассмотрения обращений, давать авторам своевременные ответы. «Чтобы это были не просто отписки, а реальная работа по проблематике людей. Это одна из задач, поставленных президентом, — говорить о проблемах открыто», — акцентировал Якушев. Прямая линия президента Владимира Путина прошла 14 декабря. Только от жителей УрФО главе государства поступило 113 тысяч обращений. Из Свердловской области, в частности, была жалоба на больницу в Рефтинском, которая, по словам звонившего, находится в плохом состоянии. После выступления свердловчанина в эфире федерального канала местные власти оперативно взяли ситуацию с больницей под контроль и пообещали ее вскоре отремонтировать.