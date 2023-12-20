Свердловский минздрав спасает убитую больницу после жалобы экс-депутата Путину

В больнице Рефтинского ускорили ремонт после жалобы Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Карлов в Рефтинской горбольнице ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Екатеринбург, рефтинская городская больница
В больнице отремонтирован только первый этаж, остальные три находятся в плохом состоянии Фото:

В больнице Рефтинского (Свердловская область), на состояние которой во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов, оптимизировали график ремонтов: до нового года там доделают первый этаж, затем приступят к ремонту остальных. Также в медучреждении открыли кабинет физиолечения и запустили прием новых специалистов по выходным, отчитался перед губернатором Евгением Куйвашевым его профильный заместитель Павел Креков.

«Оптимизирован график ремонтов. Две бригады строителей, чтобы не мешать лечебному процессу, в выходные будут проводить работы в холлах и в кабинетах, а в будни — на лестничных площадках и в переходе […] Здесь работы предписано завершить до новогодних каникул, далее строители приступят к ремонту на 2, 3 и 4 этажах стационара», — цитирует Крекова департамент информационной политики региона.

Также в больнице запустили кабинет физиолечения, открыли прием эндокринолога по субботам, со следующей недели в расписании появятся консультации детского и взрослого ЛОРа, формируют график диспансеризации населения, с сотрудниками больницы встретился главный врач Игорь Брагин и рассказал, что будет с их премиями и зарплатами.

О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова и дал тому шесть дней, чтобы решить проблемы.

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В больнице Рефтинского (Свердловская область), на состояние которой во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов, оптимизировали график ремонтов: до нового года там доделают первый этаж, затем приступят к ремонту остальных. Также в медучреждении открыли кабинет физиолечения и запустили прием новых специалистов по выходным, отчитался перед губернатором Евгением Куйвашевым его профильный заместитель Павел Креков. «Оптимизирован график ремонтов. Две бригады строителей, чтобы не мешать лечебному процессу, в выходные будут проводить работы в холлах и в кабинетах, а в будни — на лестничных площадках и в переходе […] Здесь работы предписано завершить до новогодних каникул, далее строители приступят к ремонту на 2, 3 и 4 этажах стационара», — цитирует Крекова департамент информационной политики региона. Также в больнице запустили кабинет физиолечения, открыли прием эндокринолога по субботам, со следующей недели в расписании появятся консультации детского и взрослого ЛОРа, формируют график диспансеризации населения, с сотрудниками больницы встретился главный врач Игорь Брагин и рассказал, что будет с их премиями и зарплатами. О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова и дал тому шесть дней, чтобы решить проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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