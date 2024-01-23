Песков рассказал о непростом положении Зеленского на Украине

Песков подчеркнул неспокойную обстановку для Зеленского внутри Украины

23 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о непростом положении Владимира Зеленского на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в непростом положении у себя в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Зеленский находится в непростом положении. Ему перестали давать деньги, и внутри собственной страны неспокойно», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. С самого начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка начала становиться все меньше. Западные журналисты также стали отмечать раскол внутри страны. Они писали о политическом противостоянии между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также об авторитаризме украинского лидера заявлял и мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в непростом положении у себя в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Зеленский находится в непростом положении. Ему перестали давать деньги, и внутри собственной страны неспокойно», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. С самого начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка начала становиться все меньше. Западные журналисты также стали отмечать раскол внутри страны. Они писали о политическом противостоянии между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также об авторитаризме украинского лидера заявлял и мэр Киева Виталий Кличко.