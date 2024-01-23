Песков рассказал о непростом положении Зеленского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в непростом положении у себя в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Владимир Зеленский находится в непростом положении. Ему перестали давать деньги, и внутри собственной страны неспокойно», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
С самого начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка начала становиться все меньше. Западные журналисты также стали отмечать раскол внутри страны. Они писали о политическом противостоянии между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также об авторитаризме украинского лидера заявлял и мэр Киева Виталий Кличко.
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