Захарова: Россия не простит и не забудет злодеяний Латвии

23 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, отношение Латвии к россиянам сравнимо «со зверствами фашистов» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия не забудет преступных действий в отношении своих граждан со стороны Латвии, которая начала депортировать людей из страны. Россиянам будет оказана вся необходимая помощь и созданы нормальные условия для жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — передает министерство слова Захаровой. Она отметила, что это преступное отношение к людям, которое сравнимо «со зверствами фашистов». Российским гражданам будет оказана необходимая помощь, если они станут жертвами преступного отношения латвийских властей к ним. Также для них будут созданы нормальные условия жизни. Ранее сообщалось, что латвийские власти разослали россиянам, проживающим на территории страны, повторные письма о депортации. Угрозу о выдворении получили 985 граждан. Как заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе, все эти люди не выполнили требований для получения вида на жительство. Позже стало известно, что российским пенсионерам грозит депортация из Латвии. Это связано с изменением в законодательстве страны. Из страны могут выдворить 789 человек старше 60 лет.

Россия не забудет преступных действий в отношении своих граждан со стороны Латвии, которая начала депортировать людей из страны. Россиянам будет оказана вся необходимая помощь и созданы нормальные условия для жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — передает министерство слова Захаровой. Она отметила, что это преступное отношение к людям, которое сравнимо «со зверствами фашистов». Российским гражданам будет оказана необходимая помощь, если они станут жертвами преступного отношения латвийских властей к ним. Также для них будут созданы нормальные условия жизни. Ранее сообщалось, что латвийские власти разослали россиянам, проживающим на территории страны, повторные письма о депортации. Угрозу о выдворении получили 985 граждан. Как заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе, все эти люди не выполнили требований для получения вида на жительство. Позже стало известно, что российским пенсионерам грозит депортация из Латвии. Это связано с изменением в законодательстве страны. Из страны могут выдворить 789 человек старше 60 лет.