Между Кадыровым и депутатом Госдумы разгорелся скандал из-за мусульман: что произошло

Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Матвеева за провокационные заявления

23 января 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров негативно отреагировал на высказывания Михаила Матвеева о радикальном исламе Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев неделю назад дал интервью , где поделился своими рассуждениями на тему растущего влияния ислама в мире. Он уточнил, что с миграционным потоком в Россию проникают представители радикальных исламских движений. Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал эти слова провокационными, предложив «вытурнуть» Матвеева. Депутат извинился за свои слова, уточнив, что имел в виду представителей именно террористических и экстремистских движений. URA.RU приводит историю конфликта. Рассуждения Матвеева о радикальном исламе Депутат Михаил Матвеев 16 января этого года дал интервью, где выразил обеспокоенность по поводу растущего влияния радикальных исламистов в России. В разговоре он упомянул приезд в страну мигрантов с устаревшими взглядами и предсказал возможные столкновения между различными цивилизациями в России после завершения спецоперации на Украине. Матвеев также заявил, что российские школы могут ввести обязательные перерывы для намаза. По его мнению, это говорит о «прогибании» российской власти перед исламским фактором. Ответ Кадырова на слова Матвеева Спустя несколько дней глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение о депутате Госдумы Михаиле Матвееве, предложив «вытурнуть» его. Глава республики осудил высказывания Матвеева о возможном религиозном конфликте в России, назвав такие заявления опасными и провокационными. При этом Кадыров так и не уточнил, что именно имел в виду под словом «вытурнуть». Отвечая на слова депутата о радикальном исламе, глава Чечни напомнил о светском характере Российской Федерации, где каждый свободен выбирать свою религию, включая ислам. Кадыров подчеркнул, что мусульмане, как и представители других религий, защищают страну и демонстрируют братство во время службы. Он также затронул тему борьбы с религиозными экстремистами, отметив, что последняя группировка боевиков была уничтожена на территории Чечни несколько лет назад. Извинения Матвеева перед мусульманами В ответ на критику со стороны Кадырова Михаил Матвеев опубликовал видео, в котором извинился перед мусульманами. В своем выступлении депутат уточнил, что его слова касались исключительно радикальных представителей исламского движения. Он также выразил уважение Рамзану Кадырову и его борьбе с экстремистами. Матвеев подчеркнул единство и взаимную поддержку всех, кто находится в «окопах» защиты страны. Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на извинения депутата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев неделю назад дал интервью, где поделился своими рассуждениями на тему растущего влияния ислама в мире. Он уточнил, что с миграционным потоком в Россию проникают представители радикальных исламских движений. Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал эти слова провокационными, предложив «вытурнуть» Матвеева. Депутат извинился за свои слова, уточнив, что имел в виду представителей именно террористических и экстремистских движений. URA.RU приводит историю конфликта. Депутат Михаил Матвеев 16 января этого года дал интервью, где выразил обеспокоенность по поводу растущего влияния радикальных исламистов в России. В разговоре он упомянул приезд в страну мигрантов с устаревшими взглядами и предсказал возможные столкновения между различными цивилизациями в России после завершения спецоперации на Украине. Матвеев также заявил, что российские школы могут ввести обязательные перерывы для намаза. По его мнению, это говорит о «прогибании» российской власти перед исламским фактором. Спустя несколько дней глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение о депутате Госдумы Михаиле Матвееве, предложив «вытурнуть» его. Глава республики осудил высказывания Матвеева о возможном религиозном конфликте в России, назвав такие заявления опасными и провокационными. При этом Кадыров так и не уточнил, что именно имел в виду под словом «вытурнуть». Отвечая на слова депутата о радикальном исламе, глава Чечни напомнил о светском характере Российской Федерации, где каждый свободен выбирать свою религию, включая ислам. Кадыров подчеркнул, что мусульмане, как и представители других религий, защищают страну и демонстрируют братство во время службы. Он также затронул тему борьбы с религиозными экстремистами, отметив, что последняя группировка боевиков была уничтожена на территории Чечни несколько лет назад. В ответ на критику со стороны Кадырова Михаил Матвеев опубликовал видео, в котором извинился перед мусульманами. В своем выступлении депутат уточнил, что его слова касались исключительно радикальных представителей исламского движения. Он также выразил уважение Рамзану Кадырову и его борьбе с экстремистами. Матвеев подчеркнул единство и взаимную поддержку всех, кто находится в «окопах» защиты страны. Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на извинения депутата.