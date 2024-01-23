Между Кадыровым и депутатом Госдумы разгорелся скандал из-за мусульман: что произошло

Рамзан Кадыров негативно отреагировал на высказывания Михаила Матвеева о радикальном исламеФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев неделю назад дал интервью, где поделился своими рассуждениями на тему растущего влияния ислама в мире. Он уточнил, что с миграционным потоком в Россию проникают представители радикальных исламских движений. Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал эти слова провокационными, предложив «вытурнуть» Матвеева. Депутат извинился за свои слова, уточнив, что имел в виду представителей именно террористических и экстремистских движений. URA.RU приводит историю конфликта.
Рассуждения Матвеева о радикальном исламе
Депутат Михаил Матвеев 16 января этого года дал интервью, где выразил обеспокоенность по поводу растущего влияния радикальных исламистов в России. В разговоре он упомянул приезд в страну мигрантов с устаревшими взглядами и предсказал возможные столкновения между различными цивилизациями в России после завершения спецоперации на Украине.
Матвеев также заявил, что российские школы могут ввести обязательные перерывы для намаза. По его мнению, это говорит о «прогибании» российской власти перед исламским фактором.
Ответ Кадырова на слова Матвеева
Спустя несколько дней глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение о депутате Госдумы Михаиле Матвееве, предложив «вытурнуть» его. Глава республики осудил высказывания Матвеева о возможном религиозном конфликте в России, назвав такие заявления опасными и провокационными. При этом Кадыров так и не уточнил, что именно имел в виду под словом «вытурнуть».
Отвечая на слова депутата о радикальном исламе, глава Чечни напомнил о светском характере Российской Федерации, где каждый свободен выбирать свою религию, включая ислам. Кадыров подчеркнул, что мусульмане, как и представители других религий, защищают страну и демонстрируют братство во время службы. Он также затронул тему борьбы с религиозными экстремистами, отметив, что последняя группировка боевиков была уничтожена на территории Чечни несколько лет назад.
Извинения Матвеева перед мусульманами
В ответ на критику со стороны Кадырова Михаил Матвеев опубликовал видео, в котором извинился перед мусульманами. В своем выступлении депутат уточнил, что его слова касались исключительно радикальных представителей исламского движения.
Он также выразил уважение Рамзану Кадырову и его борьбе с экстремистами. Матвеев подчеркнул единство и взаимную поддержку всех, кто находится в «окопах» защиты страны. Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на извинения депутата.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев неделю назад дал интервью, где поделился своими рассуждениями на тему растущего влияния ислама в мире. Он уточнил, что с миграционным потоком в Россию проникают представители радикальных исламских движений. Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал эти слова провокационными, предложив «вытурнуть» Матвеева. Депутат извинился за свои слова, уточнив, что имел в виду представителей именно террористических и экстремистских движений. URA.RU приводит историю конфликта. Депутат Михаил Матвеев 16 января этого года дал интервью, где выразил обеспокоенность по поводу растущего влияния радикальных исламистов в России. В разговоре он упомянул приезд в страну мигрантов с устаревшими взглядами и предсказал возможные столкновения между различными цивилизациями в России после завершения спецоперации на Украине. Матвеев также заявил, что российские школы могут ввести обязательные перерывы для намаза. По его мнению, это говорит о «прогибании» российской власти перед исламским фактором. Спустя несколько дней глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение о депутате Госдумы Михаиле Матвееве, предложив «вытурнуть» его. Глава республики осудил высказывания Матвеева о возможном религиозном конфликте в России, назвав такие заявления опасными и провокационными. При этом Кадыров так и не уточнил, что именно имел в виду под словом «вытурнуть». Отвечая на слова депутата о радикальном исламе, глава Чечни напомнил о светском характере Российской Федерации, где каждый свободен выбирать свою религию, включая ислам. Кадыров подчеркнул, что мусульмане, как и представители других религий, защищают страну и демонстрируют братство во время службы. Он также затронул тему борьбы с религиозными экстремистами, отметив, что последняя группировка боевиков была уничтожена на территории Чечни несколько лет назад. В ответ на критику со стороны Кадырова Михаил Матвеев опубликовал видео, в котором извинился перед мусульманами. В своем выступлении депутат уточнил, что его слова касались исключительно радикальных представителей исламского движения. Он также выразил уважение Рамзану Кадырову и его борьбе с экстремистами. Матвеев подчеркнул единство и взаимную поддержку всех, кто находится в «окопах» защиты страны. Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на извинения депутата.