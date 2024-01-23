В ЯНАО участнику СВО нашли специальный протез для управления упряжкой

23 января 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Боец начал учиться ходить при помощи протеза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» подобрали протез для ветерана СВО, чтобы он мог в полной мере управлять упряжкой. Об этом рассказала заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Парень живет в небольшом поселке, коренной северянин. Для него было важно, чтобы конструкция, заменяющая ногу, позволяла управлять упряжкой, сидя на нарте, и в полном объеме заниматься привычными видами работ. Нашли хороший протез, соответствующий запросу», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Боец уже начал учиться ходить при помощи протеза. По словам Фиголь, мужчина сейчас тренируется на беговой дорожке и строит планы на будущее. Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО ранее передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам было отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, а также медикаменты.

Сотрудники ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» подобрали протез для ветерана СВО, чтобы он мог в полной мере управлять упряжкой. Об этом рассказала заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Парень живет в небольшом поселке, коренной северянин. Для него было важно, чтобы конструкция, заменяющая ногу, позволяла управлять упряжкой, сидя на нарте, и в полном объеме заниматься привычными видами работ. Нашли хороший протез, соответствующий запросу», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Боец уже начал учиться ходить при помощи протеза. По словам Фиголь, мужчина сейчас тренируется на беговой дорожке и строит планы на будущее. Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО ранее передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам было отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, а также медикаменты.