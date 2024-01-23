В ЯНАО участнику СВО нашли специальный протез для управления упряжкой

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Николай Цуканов и Алексей Текслер на встрече со студенческими трудовыми отрядами. Челябинск, инвалид, протез, инвалидность
Боец начал учиться ходить при помощи протеза Фото:

Сотрудники ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» подобрали протез для ветерана СВО, чтобы он мог в полной мере управлять упряжкой. Об этом рассказала заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

«Парень живет в небольшом поселке, коренной северянин. Для него было важно, чтобы конструкция, заменяющая ногу, позволяла управлять упряжкой, сидя на нарте, и в полном объеме заниматься привычными видами работ. Нашли хороший протез, соответствующий запросу», — написала Фиголь в своем telegram-канале.

Боец уже начал учиться ходить при помощи протеза. По словам Фиголь, мужчина сейчас тренируется на беговой дорожке и строит планы на будущее.

Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО ранее передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам было отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, а также медикаменты.

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Сотрудники ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» подобрали протез для ветерана СВО, чтобы он мог в полной мере управлять упряжкой. Об этом рассказала заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Парень живет в небольшом поселке, коренной северянин. Для него было важно, чтобы конструкция, заменяющая ногу, позволяла управлять упряжкой, сидя на нарте, и в полном объеме заниматься привычными видами работ. Нашли хороший протез, соответствующий запросу», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Боец уже начал учиться ходить при помощи протеза. По словам Фиголь, мужчина сейчас тренируется на беговой дорожке и строит планы на будущее. Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО ранее передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам было отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, а также медикаменты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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