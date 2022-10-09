Председатель Заксобрания ЯНАО передал мобилизованным гумпомощь

Сергей Ямкин передал мобилизованным медикаменты и теплые вещи Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, 12 газовых горелок, 300 блоков сигарет, более 100 килограммов конфет, печенье, а также медикаменты.

«Все вещи, которые мы сегодня привезли и передали командирам подразделений, нужны и на поле боя, и в быту. Сейчас бойцам очень нужны теплые вещи, впереди зима. Если что-то еще понадобится, мы сделаем все необходимое для их поддержки. Наши бойцы и их семьи должны знать, что призывники будут обеспечены всем необходимым», — прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

В ходе встречи командиры подразделений рассказали, что занятия проводят военные специалисты высокого уровня, которые имеют боевой опыт в горячих точках. Инструкторы делают все, чтобы мобилизованные получили нужные навыки по разным специальностям с учетом накопленного за время спецоперации опыта.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под Тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак».

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.