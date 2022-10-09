09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Председатель Заксобрания ЯНАО передал мобилизованным гумпомощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, автомат, калашников, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, война, стрелки, военные сборы, акм, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, калаш, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Сергей Ямкин передал мобилизованным медикаменты и теплые вещи Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, 12 газовых горелок, 300 блоков сигарет, более 100 килограммов конфет, печенье, а также медикаменты.

«Все вещи, которые мы сегодня привезли и передали командирам подразделений, нужны и на поле боя, и в быту. Сейчас бойцам очень нужны теплые вещи, впереди зима. Если что-то еще понадобится, мы сделаем все необходимое для их поддержки. Наши бойцы и их семьи должны знать, что призывники будут обеспечены всем необходимым», — прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

В ходе встречи командиры подразделений рассказали, что занятия проводят военные специалисты высокого уровня, которые имеют боевой опыт в горячих точках. Инструкторы делают все, чтобы мобилизованные получили нужные навыки по разным специальностям с учетом накопленного за время спецоперации опыта.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под Тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак».

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

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Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Сергей Ямкин от лица ямальских депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания ЯНАО передал для мобилизованных медикаменты и теплые вещи. Всего бойцам отправлено 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, 12 газовых горелок, 300 блоков сигарет, более 100 килограммов конфет, печенье, а также медикаменты. «Все вещи, которые мы сегодня привезли и передали командирам подразделений, нужны и на поле боя, и в быту. Сейчас бойцам очень нужны теплые вещи, впереди зима. Если что-то еще понадобится, мы сделаем все необходимое для их поддержки. Наши бойцы и их семьи должны знать, что призывники будут обеспечены всем необходимым», — прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин. В ходе встречи командиры подразделений рассказали, что занятия проводят военные специалисты высокого уровня, которые имеют боевой опыт в горячих точках. Инструкторы делают все, чтобы мобилизованные получили нужные навыки по разным специальностям с учетом накопленного за время спецоперации опыта. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под Тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак». Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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