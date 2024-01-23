Кто в ЯНАО зарабатывает больше 150 тысяч рублей

В ЯНАО зарплаты более 150 тысяч рублей получают электромонтажник и бухгалтер

24 января 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Машинист экскаватора в Ноябрьске может получать до 200 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО более 150 тысяч рублей может зарабатывать дорожный мастер, электромонтажник, главный бухгалтер и машинист экскаватора. Информацию о вакансиях изучил журналист URA.RU при помощи сайта «Работа Россия». «Дорожный мастер в Новом Уренгое может зарабатывать от 140 до 170 тысяч рублей. Электромонтажник в том же городе — от 130 до 160 тысяч рублей, а главный бухгалтер от 150 до 180 000 рублей. Больше всех может получать машинист экскаватора в Ноябрьске. Зарплата работника составит от 150 до 200 тысяч рублей», — указано на сайте. Также высокую зарплату готовы платить геодезисту Пуровского района. Зарплата — от 170 до 200 тысяч рублей. Инженер в Тазовском районе может получать до 190 тысяч рублей. Ямал занял второе место в списке регионов, в которых самые высокие зарплаты. Зарплаты в округе на 45% больше, чем в среднем по стране. При этом в регионе насчитывается около 3,6 тысячи открытых вакансий, из которых 18% готовы платить от 150 тысяч рублей.

В ЯНАО более 150 тысяч рублей может зарабатывать дорожный мастер, электромонтажник, главный бухгалтер и машинист экскаватора. Информацию о вакансиях изучил журналист URA.RU при помощи сайта «Работа Россия». «Дорожный мастер в Новом Уренгое может зарабатывать от 140 до 170 тысяч рублей. Электромонтажник в том же городе — от 130 до 160 тысяч рублей, а главный бухгалтер от 150 до 180 000 рублей. Больше всех может получать машинист экскаватора в Ноябрьске. Зарплата работника составит от 150 до 200 тысяч рублей», — указано на сайте. Также высокую зарплату готовы платить геодезисту Пуровского района. Зарплата — от 170 до 200 тысяч рублей. Инженер в Тазовском районе может получать до 190 тысяч рублей. Ямал занял второе место в списке регионов, в которых самые высокие зарплаты. Зарплаты в округе на 45% больше, чем в среднем по стране. При этом в регионе насчитывается около 3,6 тысячи открытых вакансий, из которых 18% готовы платить от 150 тысяч рублей.