Генпрокуратура проверит предприятия ЖКХ в регионах, где произошли крупные аварии

Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации регионов РФ, где произошли крупные коммунальные аварии. Соответствующий запрос в ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Генпрокуратуре нужно проверить ресурсоснабжающие организации на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе текущего года произошли крупные аварии в коммунальной сфере», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости».
Одна из самых заметных коммунальных аварий произошла в Подольске 4 января. Тогда Из-за ЧП более 170 домов остались без тепла. Сотрудники местной котельной задним числом сделали запись о происшествии. Замглавы подмосковного города Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы.
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