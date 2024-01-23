23 января 2024

Генпрокуратура проверит предприятия ЖКХ в регионах, где произошли крупные аварии

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
За первые две недели 2024 года в России зафиксировано порядка 2500 происшествий в сфере ЖКХ Фото:
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Коммунальные аварии в России

Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации регионов РФ, где произошли крупные коммунальные аварии. Соответствующий запрос в ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Генпрокуратуре нужно проверить ресурсоснабжающие организации на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе текущего года произошли крупные аварии в коммунальной сфере», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости».

Одна из самых заметных коммунальных аварий произошла в Подольске 4 января. Тогда Из-за ЧП более 170 домов остались без тепла. Сотрудники местной котельной задним числом сделали запись о происшествии. Замглавы подмосковного города Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы.

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Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации регионов РФ, где произошли крупные коммунальные аварии. Соответствующий запрос в ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Генпрокуратуре нужно проверить ресурсоснабжающие организации на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе текущего года произошли крупные аварии в коммунальной сфере», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Одна из самых заметных коммунальных аварий произошла в Подольске 4 января. Тогда Из-за ЧП более 170 домов остались без тепла. Сотрудники местной котельной задним числом сделали запись о происшествии. Замглавы подмосковного города Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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