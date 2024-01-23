Генпрокуратура проверит предприятия ЖКХ в регионах, где произошли крупные аварии

24 января 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

За первые две недели 2024 года в России зафиксировано порядка 2500 происшествий в сфере ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации регионов РФ, где произошли крупные коммунальные аварии. Соответствующий запрос в ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Генпрокуратуре нужно проверить ресурсоснабжающие организации на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе текущего года произошли крупные аварии в коммунальной сфере», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Одна из самых заметных коммунальных аварий произошла в Подольске 4 января. Тогда Из-за ЧП более 170 домов остались без тепла. Сотрудники местной котельной задним числом сделали запись о происшествии. Замглавы подмосковного города Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы.

Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации регионов РФ, где произошли крупные коммунальные аварии. Соответствующий запрос в ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Генпрокуратуре нужно проверить ресурсоснабжающие организации на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе текущего года произошли крупные аварии в коммунальной сфере», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Одна из самых заметных коммунальных аварий произошла в Подольске 4 января. Тогда Из-за ЧП более 170 домов остались без тепла. Сотрудники местной котельной задним числом сделали запись о происшествии. Замглавы подмосковного города Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы.