ВС РФ впервые применили беспилотники «Инферно»: насколько они мощные

Армия России начала ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи «Инферно»

16 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В компании «Рустехнодрон» пообещали произвести больше беспилотников «Инферно» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ впервые применили беспилотники-бомбардировщики «Инферно» в зоне спецоперации. Как отметили эксперты, такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку. Характеристики и предназначение «Инферно» Беспилотник оснащен слотами для сброса гранат. «Бомболюки» открываются постепенно, снаряды сбрасываются сериями по три штуки. В результате получается аналог ковровой бомбардировки. Дрон, помимо пехоты, может атаковать и легкобронированную технику. «Инферно» оснащен специальной камерой. Она позволяет сбрасывать гранаты в движении, не зависая над позициями противника. Это в разы повышает выживаемость техники. Новость по теме Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ «Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия БПЛА составляет пять километров. Беспилотник управляется удалено, он относится к категории FPV-дронам. Компания «Рустехнодрон», которая рассказала про технику, единственная в России производит FPV-дроны с функцией бомбометания. Насколько эффективен «Инферно» с радиусом действия в пять километров Экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU высоко оценил возможности «Инферно». По его словам, похожей разработки на фронте нет. «Дальность действия до пять километров. До четырех килограмм он берет гранаты. Это великолепно для батальона. Пять километров — это чистая зона ведений боевого действия батальона. То есть в соприкосновение вошли и могут поражать противника, который пытается наступать на позиции наших войск. Что-то похожего пока нигде нет. Полагаю, что это ноу-хау, которое придумали наши ребята на фронте, а потом наши инженеры реализовали на производстве», — поделился Матвийчук. Он также отметил, что дрон может сразу сбросить девять гранат. При этом, он не одноразовый, а переряжаемый. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ. «Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ противника, что тоже очень важно», — заявил Дандыкин, его слова приводит «Лента.ру». Сегодня в зоне СВО действуют более сотни беспилотных «бомбардировщиков» «Инферно». Компания «Рустехнодрон» рассказала, что будет наращивать объемы производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ впервые применили беспилотники-бомбардировщики «Инферно» в зоне спецоперации. Как отметили эксперты, такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку. Беспилотник оснащен слотами для сброса гранат. «Бомболюки» открываются постепенно, снаряды сбрасываются сериями по три штуки. В результате получается аналог ковровой бомбардировки. Дрон, помимо пехоты, может атаковать и легкобронированную технику. «Инферно» оснащен специальной камерой. Она позволяет сбрасывать гранаты в движении, не зависая над позициями противника. Это в разы повышает выживаемость техники. «Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия БПЛА составляет пять километров. Беспилотник управляется удалено, он относится к категории FPV-дронам. Компания «Рустехнодрон», которая рассказала про технику, единственная в России производит FPV-дроны с функцией бомбометания. Экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU высоко оценил возможности «Инферно». По его словам, похожей разработки на фронте нет. Он также отметил, что дрон может сразу сбросить девять гранат. При этом, он не одноразовый, а переряжаемый. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ. Сегодня в зоне СВО действуют более сотни беспилотных «бомбардировщиков» «Инферно». Компания «Рустехнодрон» рассказала, что будет наращивать объемы производства.