Тюменский врач назвала лучший возраст для рождения первенца

Врач Попова: тюменским женщинам стоит рождать первенца в 22—23 года

24 января 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

У девушек возникают проблемы с родами из-за несоблюдения рекомендаций врача Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лучшим возрастом для рождения первого ребенка, исходя из состояния здоровья, является 22-23 года. Об этом заявила тюменский доктор Алена Попова. «На мой взгляд, все зависит от осознанности человека. Потому что забеременеть — это одна история. Ребенка нужно родить и вырастить. Если говорить о состоянии здоровья, то это в районе 22—23 лет. Отмечу, что это касается именно первой беременности», — сказала Попова 72.RU. Однако юные девушки чаще всего не соблюдают рекомендации врачей, что приводит к невынашиваниям и преждевременным родам. Возраст женщины старше 35 лет считается поздним репродуктивным. Если говорить о вторых и третьих родах, то здесь могут ограничить состояние здоровья и желание. По словам доктора, у женщин после 40 лет есть свои повышенные риски по генетическим отклонениям. Также часто с годами приобретаются хронические заболевания, а то и несколько. Аналитики центра НАФИ сделали вывод, что среди россиян, которые не хотят рожать детей, преобладают женщины. Почти 46% опрошенных прекрасного пола не хотят задумываться о первенце. Самыми распространенными причинами отказа россияне назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия. В связи с этим в стране стараются решать данные проблемы. В этом году президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. Уже в этом году на первенца будет выдаваться маткапитал в размере 630,9 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшим возрастом для рождения первого ребенка, исходя из состояния здоровья, является 22-23 года. Об этом заявила тюменский доктор Алена Попова. «На мой взгляд, все зависит от осознанности человека. Потому что забеременеть — это одна история. Ребенка нужно родить и вырастить. Если говорить о состоянии здоровья, то это в районе 22—23 лет. Отмечу, что это касается именно первой беременности», — сказала Попова 72.RU. Однако юные девушки чаще всего не соблюдают рекомендации врачей, что приводит к невынашиваниям и преждевременным родам. Возраст женщины старше 35 лет считается поздним репродуктивным. Если говорить о вторых и третьих родах, то здесь могут ограничить состояние здоровья и желание. По словам доктора, у женщин после 40 лет есть свои повышенные риски по генетическим отклонениям. Также часто с годами приобретаются хронические заболевания, а то и несколько. Аналитики центра НАФИ сделали вывод, что среди россиян, которые не хотят рожать детей, преобладают женщины. Почти 46% опрошенных прекрасного пола не хотят задумываться о первенце. Самыми распространенными причинами отказа россияне назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия. В связи с этим в стране стараются решать данные проблемы. В этом году президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. Уже в этом году на первенца будет выдаваться маткапитал в размере 630,9 тысяч рублей.