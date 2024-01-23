23 января 2024

Тюменский врач назвала лучший возраст для рождения первенца

Врач Попова: тюменским женщинам стоит рождать первенца в 22—23 года
© Служба новостей «URA.RU»
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У девушек возникают проблемы с родами из-за несоблюдения рекомендаций врача Фото:

Лучшим возрастом для рождения первого ребенка, исходя из состояния здоровья, является 22-23 года. Об этом заявила тюменский доктор Алена Попова.

«На мой взгляд, все зависит от осознанности человека. Потому что забеременеть — это одна история. Ребенка нужно родить и вырастить. Если говорить о состоянии здоровья, то это в районе 22—23 лет. Отмечу, что это касается именно первой беременности», — сказала Попова 72.RU. Однако юные девушки чаще всего не соблюдают рекомендации врачей, что приводит к невынашиваниям и преждевременным родам.

Возраст женщины старше 35 лет считается поздним репродуктивным. Если говорить о вторых и третьих родах, то здесь могут ограничить состояние здоровья и желание. По словам доктора, у женщин после 40 лет есть свои повышенные риски по генетическим отклонениям. Также часто с годами приобретаются хронические заболевания, а то и несколько.

Аналитики центра НАФИ сделали вывод, что среди россиян, которые не хотят рожать детей, преобладают женщины. Почти 46% опрошенных прекрасного пола не хотят задумываться о первенце. Самыми распространенными причинами отказа россияне назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия. В связи с этим в стране стараются решать данные проблемы. В этом году президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. Уже в этом году на первенца будет выдаваться маткапитал в размере 630,9 тысяч рублей.

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Лучшим возрастом для рождения первого ребенка, исходя из состояния здоровья, является 22-23 года. Об этом заявила тюменский доктор Алена Попова. «На мой взгляд, все зависит от осознанности человека. Потому что забеременеть — это одна история. Ребенка нужно родить и вырастить. Если говорить о состоянии здоровья, то это в районе 22—23 лет. Отмечу, что это касается именно первой беременности», — сказала Попова 72.RU. Однако юные девушки чаще всего не соблюдают рекомендации врачей, что приводит к невынашиваниям и преждевременным родам. Возраст женщины старше 35 лет считается поздним репродуктивным. Если говорить о вторых и третьих родах, то здесь могут ограничить состояние здоровья и желание. По словам доктора, у женщин после 40 лет есть свои повышенные риски по генетическим отклонениям. Также часто с годами приобретаются хронические заболевания, а то и несколько. Аналитики центра НАФИ сделали вывод, что среди россиян, которые не хотят рожать детей, преобладают женщины. Почти 46% опрошенных прекрасного пола не хотят задумываться о первенце. Самыми распространенными причинами отказа россияне назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия. В связи с этим в стране стараются решать данные проблемы. В этом году президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. Уже в этом году на первенца будет выдаваться маткапитал в размере 630,9 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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