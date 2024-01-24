В РЖД назвали причину высадки свердловчанки в лесу Пермского края

РЖД: свердловчанку высадили из поезда в лесу Пермского края из-за плохой погоды

24 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Пассажиров по ошибке высадили не на той станции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ошибка, по которой жительницу Екатеринбурга вместе с другими пассажирами высадили в лесу Пермского края, произошла из-за плохих погодных условий. Такую причину назвали в Федеральной пассажирской компании, которая является дочерней компанией РЖД. «Из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск — Адлер ошибочно вышли на станции „Щучье Озеро“. Федеральная пассажирская компания приносит свои извинения пассажирам», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ФПК. В компании также уточнили, что всех высаженных пассажиров доставили до железнодорожного вокзала в Чернушке, до которого у них были куплены билеты. Четверым пассажирам оплатили такси от станции «Щучье Озеро». А еще двоих довезли на следующем поезде. Также в РЖД пообещали всем шестерым пассажирам вернуть стоимость билетов и начислить 7000 баллов в программе «РЖД бонус». Ранее URA.RU рассказало, что девушку, которая ехала на поезде из Екатеринбурга в Чернушку высадили на станции «Щучье Озеро». Вместе с ней с поезда сошли еще нескольких пассажиров. Им пришлось идти несколько километров по лесу, пока их не подобрал товарный поезд. Следователи начали проверку этого инцидента.

Ошибка, по которой жительницу Екатеринбурга вместе с другими пассажирами высадили в лесу Пермского края, произошла из-за плохих погодных условий. Такую причину назвали в Федеральной пассажирской компании, которая является дочерней компанией РЖД. «Из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск — Адлер ошибочно вышли на станции „Щучье Озеро“. Федеральная пассажирская компания приносит свои извинения пассажирам», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ФПК. В компании также уточнили, что всех высаженных пассажиров доставили до железнодорожного вокзала в Чернушке, до которого у них были куплены билеты. Четверым пассажирам оплатили такси от станции «Щучье Озеро». А еще двоих довезли на следующем поезде. Также в РЖД пообещали всем шестерым пассажирам вернуть стоимость билетов и начислить 7000 баллов в программе «РЖД бонус». Ранее URA.RU рассказало, что девушку, которая ехала на поезде из Екатеринбурга в Чернушку высадили на станции «Щучье Озеро». Вместе с ней с поезда сошли еще нескольких пассажиров. Им пришлось идти несколько километров по лесу, пока их не подобрал товарный поезд. Следователи начали проверку этого инцидента.