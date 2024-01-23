В Росреестре зафиксировали рекорд по покупке жилья в курганских новостройках

24 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Курганцы стали в два раза чаще покупать жилье в новостройках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, которые хотят купить жилье в новостройках. По данным за 2023 год, было заключено более трех тысяч договоров об участии в долевом строительстве. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. «В Курганской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке. В 2023 году в регионе заключили 3315 договоров о долевом участии в строительстве. В 2022 году было заключено 1631 договор», — сообщили в Росреестре. В ведомстве отметили, что на территории региона работает более 20 компаний-застройщиков В прошлом году из 3,3 тысяч заявлений около 79% было предоставлено строительным компаниям в электронном виде. По данным Росреестра, всего в 2023 году на кадастровый учет было поставлено 114 многоквартирных домов. Ранее URA.RU писало, что квартиры на нижних этажах стали самыми популярными среди россиян. Недвижимости, расположенной на высоте до пятого этажа, отдают предпочтение около 30% покупателей жилья в новостройках.

В Курганской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, которые хотят купить жилье в новостройках. По данным за 2023 год, было заключено более трех тысяч договоров об участии в долевом строительстве. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. «В Курганской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке. В 2023 году в регионе заключили 3315 договоров о долевом участии в строительстве. В 2022 году было заключено 1631 договор», — сообщили в Росреестре. В ведомстве отметили, что на территории региона работает более 20 компаний-застройщиков В прошлом году из 3,3 тысяч заявлений около 79% было предоставлено строительным компаниям в электронном виде. По данным Росреестра, всего в 2023 году на кадастровый учет было поставлено 114 многоквартирных домов. Ранее URA.RU писало, что квартиры на нижних этажах стали самыми популярными среди россиян. Недвижимости, расположенной на высоте до пятого этажа, отдают предпочтение около 30% покупателей жилья в новостройках.