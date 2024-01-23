23 января 2024

МЧС показали, как проверяют высотки после землетрясения в Кургане. Фото, видео

В Курган проверяют высотки спецоборудованием, привезенным из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия землетрясения в шестнадцатиэтажных домах. Куйбышева 15 и Гоголя 109. Курган , гоголя 109
Эксперты МЧС приступили к проверкам высотки по улице Гоголя 109 Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России приступили к проверке 17-этажных домов в Кургане с помощью диагностического комплекса «Струна». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. Ранее из двух высоток по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15 экстренно эвакуировали жильцов после землетрясения.

«Сегодня в областной центр прибыла рабочая группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (г. Москва). Они начали работы по обследованию технического состояния многоэтажки по ул. Гоголя 109 с помощью комплекса „Струна“», — сообщили в ведомстве.

Мобильный комплекс «Струна» помогает проводить обследование конструкций здания и выявлять с помощью колебаний звука дефекты и определить степень износа. Для проверки создается искуственным способом создает шум, а датчики определяет его техническое состояние.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов. Местные жители жаловались на качающиеся люстры и треск в стенах. Инцидент произошел на фоне землетрясений в Казахстане и Китае. После происшествия в Кургане был введен режим повышенной готовности, во всех высотках города начались проверки зданий.

В Кургане приехали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России
В Кургане приехали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России
Фото:
Эксперты прибыли из Москвы для проверок многоэтажных домов на наличие дефектов
Эксперты прибыли из Москвы для проверок многоэтажных домов на наличие дефектов
Фото:
Высотки, из которых эвакуировали жильцов, проверяют мобильным диагностическим комплексом «Струна»
Высотки, из которых эвакуировали жильцов, проверяют мобильным диагностическим комплексом «Струна»
Фото:
Проверки домов начались с многоэтажки по улице Гоголя 109
Проверки домов начались с многоэтажки по улице Гоголя 109
Фото:
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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России приступили к проверке 17-этажных домов в Кургане с помощью диагностического комплекса «Струна». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. Ранее из двух высоток по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15 экстренно эвакуировали жильцов после землетрясения. «Сегодня в областной центр прибыла рабочая группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (г. Москва). Они начали работы по обследованию технического состояния многоэтажки по ул. Гоголя 109 с помощью комплекса „Струна“», — сообщили в ведомстве. Мобильный комплекс «Струна» помогает проводить обследование конструкций здания и выявлять с помощью колебаний звука дефекты и определить степень износа. Для проверки создается искуственным способом создает шум, а датчики определяет его техническое состояние. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов. Местные жители жаловались на качающиеся люстры и треск в стенах. Инцидент произошел на фоне землетрясений в Казахстане и Китае. После происшествия в Кургане был введен режим повышенной готовности, во всех высотках города начались проверки зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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