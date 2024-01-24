В Николаеве заметили колонны техники ВСУ: карта СВО на Украине 24 января

В Николаеве заметили колонны техники ВСУ, направляющиеся в Херсонскую область

24 января 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись в районе Работино Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Николаева сообщили о перемещении колонн техники ВСУ, двигающихся в направлении Снигиревского округа Херсонской области, который контролируется Украиной. Ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Купянское направление Войска группировки «Запад» успешно отразили шесть украинских атак и нанесли поражение армии ВСУ в районах Синьковки, Табеевки и Макеевки. В результате украинская армия понесла значительные потери: около 45 солдат и трех единиц техники были уничтожены. Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВСУ с использованием высокоточных боеприпасов «Краснополь». Артиллеристы на САУ «Мста-С» успешно выполнили боевую задачу, нанеся поражение указанным военным объектам противника. Краснолиманское направление Группировка войск «Центр» существенно укрепила позиции своих подразделений на передовой линии и успешно отразила четыре атаки ВСУ в районах Ямполовка, Червоная Диброва и серебрянского лесничества. В результате, противник потерял около 220 солдат и семь единиц техники. Артемовское направление Продолжаются бои за населенный пункт Богдановка. Российские бойцы провели атаку с направления Артемовска (Бахмут) и к северо-западу от Клещеевки. ВС РФ продвинулись в районе Ивановского. Также российские вооруженные силы выполняют наступательные действия от населенного пункта Веселый в сторону Выемки и в районе Спорного. Донецкое направление Наблюдаются встречные бои в районе Степового на авдеевском участке. Российская армия осуществляет наступление по юго-восточным окраинам Авдеевки. Вертолеты Ка-52М атаковали пункт управления ВСУ и уничтожили его неуправляемыми авиационными ракетами. Пилоты вертолетов выполнили боевую задачу в рамках поддержки сухопутных войск, совершив пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком. Запорожское направление Российская армия атакует к западу от населенного пункта Работино на ореховском участке. На времевском выступе бойцы ВС РФ продвинулись в районе Урожайного. Общая обстановка на протяжении линии соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой. Российские вооруженные силы пытались продвинуться с направления Новопрокоповки, а украинские — с направления Вербового. Херсонское направление Воздушно-десантные войска группировки войск «Днепр» успешно уничтожили украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» выполнил захват и поражение цели. В результате прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя. Карта боевых действий Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Николаева сообщили о перемещении колонн техники ВСУ, двигающихся в направлении Снигиревского округа Херсонской области, который контролируется Украиной. Ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Войска группировки «Запад» успешно отразили шесть украинских атак и нанесли поражение армии ВСУ в районах Синьковки, Табеевки и Макеевки. В результате украинская армия понесла значительные потери: около 45 солдат и трех единиц техники были уничтожены. Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВСУ с использованием высокоточных боеприпасов «Краснополь». Артиллеристы на САУ «Мста-С» успешно выполнили боевую задачу, нанеся поражение указанным военным объектам противника. Группировка войск «Центр» существенно укрепила позиции своих подразделений на передовой линии и успешно отразила четыре атаки ВСУ в районах Ямполовка, Червоная Диброва и серебрянского лесничества. В результате, противник потерял около 220 солдат и семь единиц техники. Продолжаются бои за населенный пункт Богдановка. Российские бойцы провели атаку с направления Артемовска (Бахмут) и к северо-западу от Клещеевки. ВС РФ продвинулись в районе Ивановского. Также российские вооруженные силы выполняют наступательные действия от населенного пункта Веселый в сторону Выемки и в районе Спорного. Наблюдаются встречные бои в районе Степового на авдеевском участке. Российская армия осуществляет наступление по юго-восточным окраинам Авдеевки. Вертолеты Ка-52М атаковали пункт управления ВСУ и уничтожили его неуправляемыми авиационными ракетами. Пилоты вертолетов выполнили боевую задачу в рамках поддержки сухопутных войск, совершив пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком. Российская армия атакует к западу от населенного пункта Работино на ореховском участке. На времевском выступе бойцы ВС РФ продвинулись в районе Урожайного. Общая обстановка на протяжении линии соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой. Российские вооруженные силы пытались продвинуться с направления Новопрокоповки, а украинские — с направления Вербового. Воздушно-десантные войска группировки войск «Днепр» успешно уничтожили украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» выполнил захват и поражение цели. В результате прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя.