Мать задохнувшейся в Первоуральске малышки до родов жила в кризисном центре

24 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

После рождения ребенка женщина жила у своей матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец В Управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили URA.RU, что проводили работу с матерью погибшей девочки. Ей предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. «Соцзащита работала с НКО „Аистенок“ на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с отцом малышки. После рождения ребенка девушка жила у матери, но время от времени общалась с ним», — говорится в сообщении. Органы опеки позвонили матери девушки и узнали, что она вернулась к сожителю. После этого была назначена проверка на 22 января, но сотрудники соцзащиты не успели посетить семью, пятимесячная девочка умерла за день до их визита.



Трагедия произошла вечером 21 января. Пятимесячная малышка плакала и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка, а маме девочки запретил заходить в комнату. Через некоторое время девушка вытащила мертвую дочку из-под завалов. К дому на Карбышева съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию, но на следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

В Управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили URA.RU, что проводили работу с матерью погибшей девочки. Ей предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. «Соцзащита работала с НКО „Аистенок“ на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с отцом малышки. После рождения ребенка девушка жила у матери, но время от времени общалась с ним», — говорится в сообщении. Органы опеки позвонили матери девушки и узнали, что она вернулась к сожителю. После этого была назначена проверка на 22 января, но сотрудники соцзащиты не успели посетить семью, пятимесячная девочка умерла за день до их визита. Трагедия произошла вечером 21 января. Пятимесячная малышка плакала и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка, а маме девочки запретил заходить в комнату. Через некоторое время девушка вытащила мертвую дочку из-под завалов. К дому на Карбышева съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию, но на следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.