Источник URA.RU: упавший ИЛ-76 уже перевозил пленных украинцев

24 января 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Военный самолет Ил-76 перевозил 65 пленных военных украинской армии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 ранее уже перевозил взятых в плен солдат ВСУ. И на Украине об этом знали, подчеркнул источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Данный самолет уже перевозил солдат ВСУ, сдавшихся в российский плен», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что украинские власти знали об этом, но все равно приняли решение сбить самолет. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево Белгородской области. Пилот смог увести его от домов деревни. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76 с 80 пленными на борту. Его в итоге развернули. После случившегося обмен пленными ВСУ будет пока поставлен на паузу.

Упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 ранее уже перевозил взятых в плен солдат ВСУ. И на Украине об этом знали, подчеркнул источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Данный самолет уже перевозил солдат ВСУ, сдавшихся в российский плен», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что украинские власти знали об этом, но все равно приняли решение сбить самолет. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево Белгородской области. Пилот смог увести его от домов деревни. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76 с 80 пленными на борту. Его в итоге развернули. После случившегося обмен пленными ВСУ будет пока поставлен на паузу.