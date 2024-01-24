Источник URA.RU: упавший ИЛ-76 уже перевозил пленных украинцев

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Военный самолет Ил-76 перевозил 65 пленных военных украинской армии Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 ранее уже перевозил взятых в плен солдат ВСУ. И на Украине об этом знали, подчеркнул источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Данный самолет уже перевозил солдат ВСУ, сдавшихся в российский плен», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что украинские власти знали об этом, но все равно приняли решение сбить самолет.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево Белгородской области. Пилот смог увести его от домов деревни. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76 с 80 пленными на борту. Его в итоге развернули. После случившегося обмен пленными ВСУ будет пока поставлен на паузу.

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Упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 ранее уже перевозил взятых в плен солдат ВСУ. И на Украине об этом знали, подчеркнул источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Данный самолет уже перевозил солдат ВСУ, сдавшихся в российский плен», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что украинские власти знали об этом, но все равно приняли решение сбить самолет. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево Белгородской области. Пилот смог увести его от домов деревни. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76 с 80 пленными на борту. Его в итоге развернули. После случившегося обмен пленными ВСУ будет пока поставлен на паузу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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