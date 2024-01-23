23 января 2024

Топ-10 выигрышей тюменских миллионеров в лотерею

За год тюменцы выиграли в лотерею почти 439 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году тюменцы выигрывали миллионы рублей Фото:

Почти 439 миллионов рублей выиграли в лотерею в 2023 году жители Тюменской области, самым крупным кушем стали суммы без малого в 14,5 миллионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«В 2023 году в Тюмени и Тюменской области было приобретено 1 762 998 лотерейных билетов от „Столото“. В совокупности, они принесли своим обладателям 438 857 343 рублей. За прошлый год 10 участников стали миллионерами», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В топ-10 самых крупных выигрышей тюменцев вошли суммы от одного до почти 14,5 миллионов рублей. А именно:

  • 21 января два человека выиграли по 1 200 000 рублей;
  • 4 февраля — миллион рублей;
  • 1 апреля — еще один миллион;
  • 13 мая — 5 000 000 рублей;
  • 13 августа — 13 421 133 рубля;
  • 12 декабря — 14 463 537 рублей;
  • 28 декабря — 14 462 460 рублей;
  • 31 декабря двое тюменцев стали обладателями 1 250 000 и 2 000 150 рублей.

Как ранее писало URA.RU, 2024 год начался с победы тюменцев в лотерее «Новогодний миллиард». Огромную сумму получили супруги Семеновы из Тюмени.

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Почти 439 миллионов рублей выиграли в лотерею в 2023 году жители Тюменской области, самым крупным кушем стали суммы без малого в 14,5 миллионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «В 2023 году в Тюмени и Тюменской области было приобретено 1 762 998 лотерейных билетов от „Столото“. В совокупности, они принесли своим обладателям 438 857 343 рублей. За прошлый год 10 участников стали миллионерами», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В топ-10 самых крупных выигрышей тюменцев вошли суммы от одного до почти 14,5 миллионов рублей. А именно: Как ранее писало URA.RU, 2024 год начался с победы тюменцев в лотерее «Новогодний миллиард». Огромную сумму получили супруги Семеновы из Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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