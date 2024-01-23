Топ-10 выигрышей тюменских миллионеров в лотерею

Почти 439 миллионов рублей выиграли в лотерею в 2023 году жители Тюменской области, самым крупным кушем стали суммы без малого в 14,5 миллионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«В 2023 году в Тюмени и Тюменской области было приобретено 1 762 998 лотерейных билетов от „Столото“. В совокупности, они принесли своим обладателям 438 857 343 рублей. За прошлый год 10 участников стали миллионерами», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В топ-10 самых крупных выигрышей тюменцев вошли суммы от одного до почти 14,5 миллионов рублей. А именно:
- 21 января два человека выиграли по 1 200 000 рублей;
- 4 февраля — миллион рублей;
- 1 апреля — еще один миллион;
- 13 мая — 5 000 000 рублей;
- 13 августа — 13 421 133 рубля;
- 12 декабря — 14 463 537 рублей;
- 28 декабря — 14 462 460 рублей;
- 31 декабря двое тюменцев стали обладателями 1 250 000 и 2 000 150 рублей.
Как ранее писало URA.RU, 2024 год начался с победы тюменцев в лотерее «Новогодний миллиард». Огромную сумму получили супруги Семеновы из Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.