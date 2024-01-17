Развлечения Интересное Что известно о семье тюменских миллиардеров, выигравших в лотерее. Фото Семья токаря и логопеда из Тюмени выиграли миллиард рублей в лотерее 18 января 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Тюменцы купили подарочный тубус с десятью билетами и один из них принес счастливчикам миллиард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Семья токаря и логопеда из Тюмени выиграли миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото». Тюменцы купили подарочный тубус с десятью билетами и один из них принес счастливчикам крупный приз. Что известно о семье победителей лотереи — в материале URA.RU. Новогодний розыгрыш миллиарда рублей прошел 1 января 2024 года. Выигрышным оказался билет, купленный в Тюмени в точке продаж «Столото». Победители стали третьими в истории России лотерейными миллиардерами.

Как рассказали URA.RU в «Столото», обладателями миллиарда рублей оказались Юрий и Светлана Семеновы — токарь и логопед-дефектолог из Тюмени. Мужчина в декабре купил несколько лотерейных наборов и пообещал жене поделить выигрыш поровну. Когда тюменцы осознали, что их билет стал счастливым, они начали собирать пакет документов и покупать билеты в Москву.

Тюменцы на Север переехали 30 лет назад. Светлана и Юрий в браке уже 40 лет, скоро им предстоит отметить рубиновую свадьбу, они даже удостоены награды «Семья года» в честь Дня семьи, любви и верности. У пары двое детей, дочь работает неврологом, сын — стоматологом. «Мы не особо суеверные, но я иногда утром слушаю советы астрологов и напутственно пересказываю их Юре. В целом, гороскоп сулил, что 2024 год откроет для меня новые возможности и будет финансово благополучным», — рассказала тюменка «Столото».

12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что семья получит 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней.

Семья не привыкла к публичности, по этой причине они попросили «Столото» оградить себя от общения со СМИ. Победители хотят осознать произошедшее, так как раньше они не имели дела с такими деньгами.

Тюменцы планируют потратить часть приза на новое жилье, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями, и купить рубиновое колье в честь годовщины свадьбы. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на адресную благотворительность.

Юрий покупает лотерейные билеты на протяжении трех лет. Он сравнил розыгрыш с рыбалкой и посоветовал жителям верить в удачу и не расстраиваться из-за проигрышей. Фото: пресс-служба «Столото» Семья токаря и логопеда из Тюмени выиграли миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото». Тюменцы купили подарочный тубус с десятью билетами и один из них принес счастливчикам крупный приз. Что известно о семье победителей лотереи — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям