ЦИК показала, как будет выглядеть бюллетень для голосования по выборам президента

ЦИК утвердила форму избирательного бюллетеня для выборов-2024

24 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Все кандидаты на выборы будут расположены в бюллетени в алфавитном порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК РФ утвердила форму избирательного бюллетеня для президентских выборов-2024. Все кандидаты будут расположены в алфавитном порядке. «В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Текст — только на одной стороне бюллетеня», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале . При этом область для каждого кандидата будет одинаковая. Отмечается, что бюллетени будет печататься на белой бумаге. Для защиты будет нанесена сетка зеленого цвета на лицевой стороне. Текст будет на русском языке. Однако бюллетени могут быть напечатаны и на государственном языке республик РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Недавно несколько кандидатов, среди которых Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, собрали нужное количество подписей. В выборах также будет участвовать и Владимир Путин. Фото: telegram-канал ЦИК России / https://t.me/cikrossii/3391

ЦИК РФ утвердила форму избирательного бюллетеня для президентских выборов-2024. Все кандидаты будут расположены в алфавитном порядке. «В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Текст — только на одной стороне бюллетеня», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. При этом область для каждого кандидата будет одинаковая. Отмечается, что бюллетени будет печататься на белой бумаге. Для защиты будет нанесена сетка зеленого цвета на лицевой стороне. Текст будет на русском языке. Однако бюллетени могут быть напечатаны и на государственном языке республик РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Недавно несколько кандидатов, среди которых Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, собрали нужное количество подписей. В выборах также будет участвовать и Владимир Путин.