ЦИК показала, как будет выглядеть бюллетень для голосования по выборам президента

ЦИК утвердила форму избирательного бюллетеня для выборов-2024
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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Все кандидаты на выборы будут расположены в бюллетени в алфавитном порядке Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ утвердила форму избирательного бюллетеня для президентских выборов-2024. Все кандидаты будут расположены в алфавитном порядке.

«В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Текст — только на одной стороне бюллетеня», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. При этом область для каждого кандидата будет одинаковая.

Отмечается, что бюллетени будет печататься на белой бумаге. Для защиты будет нанесена сетка зеленого цвета на лицевой стороне. Текст будет на русском языке. Однако бюллетени могут быть напечатаны и на государственном языке республик РФ.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Недавно несколько кандидатов, среди которых Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, собрали нужное количество подписей. В выборах также будет участвовать и Владимир Путин.

Как выглядит бюллетень для выборов президента в 2024 году
Фото:

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ЦИК РФ утвердила форму избирательного бюллетеня для президентских выборов-2024. Все кандидаты будут расположены в алфавитном порядке. «В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Текст — только на одной стороне бюллетеня», — сообщает ЦИК в своем telegram-канале. При этом область для каждого кандидата будет одинаковая. Отмечается, что бюллетени будет печататься на белой бумаге. Для защиты будет нанесена сетка зеленого цвета на лицевой стороне. Текст будет на русском языке. Однако бюллетени могут быть напечатаны и на государственном языке республик РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Недавно несколько кандидатов, среди которых Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, собрали нужное количество подписей. В выборах также будет участвовать и Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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