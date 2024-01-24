Медведев жестко отреагировал на крушение ИЛ-76 в результате атаки ВСУ

Медведев: удар по Ил-76 является результатом внутриполитической борьбы в Киеве

24 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, российские летчики являются героями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаку на самолет Ил-76 в Белгородской области, назван произошедшее результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Также он назвал российских летчиков героями. Кроме того, председатель СБ добавил, что в будущем события будут развиваться в плохом ключе. Об этом Медведев написал в своем telegram-канале. «Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — пишет Медведев на канале . Он добавил, что с развитием событий ситуация будет становиться только хуже. ВСУ будут убивать своих военнопленных для сохранения власти. Также, по словам председателя СБ, украинская армия будет нещадно атаковать села и города на территории своей страны. Медведев отметил, что атака на самолет Ил-76 является результатом «внутриполитической борьбы неонацистских элит» на Украине. Ранее сообщалось, что в Белгородской области на самолет Ил-76 с украинскими военнопленным была совершена атака со стороны ВСУ. При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен пленными солдатами теперь будет поставлен на паузу. Также, по его словам, армия Киева намеренно сбила авиалайнер.

Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаку на самолет Ил-76 в Белгородской области, назван произошедшее результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Также он назвал российских летчиков героями. Кроме того, председатель СБ добавил, что в будущем события будут развиваться в плохом ключе. Об этом Медведев написал в своем telegram-канале. «Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — пишет Медведев на канале. Он добавил, что с развитием событий ситуация будет становиться только хуже. ВСУ будут убивать своих военнопленных для сохранения власти. Также, по словам председателя СБ, украинская армия будет нещадно атаковать села и города на территории своей страны. Медведев отметил, что атака на самолет Ил-76 является результатом «внутриполитической борьбы неонацистских элит» на Украине. Ранее сообщалось, что в Белгородской области на самолет Ил-76 с украинскими военнопленным была совершена атака со стороны ВСУ. При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен пленными солдатами теперь будет поставлен на паузу. Также, по его словам, армия Киева намеренно сбила авиалайнер.