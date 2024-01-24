«Офицеры России» увидели в теракте с Ил-76 «сигнал» для ВСУ

Полковник Арзанов: Украина подает сигнал своим бойцам не идти в плен к русским

24 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Виновных в крушении Ил-76 не будут наказывать на Украине, сказал Левон Арзанов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Военный самолет Ил-76 с пленными украинцами ВСУ могли подбить, чтобы подать сигнал своим бойцам не сдаваться в российский плен. Об этом заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов. «Если это было сделано умышленно, то так украинская власть могла подать сигнал, через такие акты, своим военнослужащим, чтобы они не сдавались в плен. То есть, если не русские, то мы вас сами здесь прихлопнем. Напрашивается аналогия с уничтоженными азовцев (нацбатальон „Азов“ признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), когда ВСУ ударили по тюрьме, где они содержались», — сказал Левон Арзанов. Понести ответственность за случившееся смогут только те виновные, что попадут в российский плен. «Даже если они преднамеренно сбили этот самолет, ничего им не будет. Единственное, когда они могут понести ответственность, когда мы возьмем в плен, грубо говоря, экипаж этого переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) или ЗРК. Мы их осудим, а Украина нет. Фактически они убили своих граждан. Но это военные действия. Можно сказать, что военнопленные погибли от дружественного огня. Есть такой военный термин. Находясь на нашем самолете они были уничтожены своими же побратимами», — отметил полковник. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, включая бойцов нацбатальона «Азов», перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76. Там находилось 80 пленных ВСУ. Его в итоге развернули. Минобороны РФ назвало случившееся терактом. ВСУ официально вину не признали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный самолет Ил-76 с пленными украинцами ВСУ могли подбить, чтобы подать сигнал своим бойцам не сдаваться в российский плен. Об этом заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов. «Если это было сделано умышленно, то так украинская власть могла подать сигнал, через такие акты, своим военнослужащим, чтобы они не сдавались в плен. То есть, если не русские, то мы вас сами здесь прихлопнем. Напрашивается аналогия с уничтоженными азовцев (нацбатальон „Азов“ признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), когда ВСУ ударили по тюрьме, где они содержались», — сказал Левон Арзанов. Понести ответственность за случившееся смогут только те виновные, что попадут в российский плен. «Даже если они преднамеренно сбили этот самолет, ничего им не будет. Единственное, когда они могут понести ответственность, когда мы возьмем в плен, грубо говоря, экипаж этого переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) или ЗРК. Мы их осудим, а Украина нет. Фактически они убили своих граждан. Но это военные действия. Можно сказать, что военнопленные погибли от дружественного огня. Есть такой военный термин. Находясь на нашем самолете они были уничтожены своими же побратимами», — отметил полковник. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных ВСУ, включая бойцов нацбатальона «Азов», перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, следом за упавшим самолетом летел еще один ИЛ-76. Там находилось 80 пленных ВСУ. Его в итоге развернули. Минобороны РФ назвало случившееся терактом. ВСУ официально вину не признали.