Украинская военная разведка признала, что готовился обмен пленными с РФ

24 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

По словам представителя ГУР Юсова, теперь обмен пленными не будет производиться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен пленными между Киевом и Россией. Но теперь он не будет проводиться. Об этом сообщил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. «Могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен сейчас не происходит», — передает «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) слова Юсова. В Минобороны отметили, что на борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождающих. На место крушения выдвинулась комиссия Воздушно-космических сил РФ. Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором перевозились пленные солдаты Киева для обмена. Еще один Ил-76 был развернут после произошедшей трагедии. В нем находилось 80 военнопленных.

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен пленными между Киевом и Россией. Но теперь он не будет проводиться. Об этом сообщил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. «Могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен сейчас не происходит», — передает «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) слова Юсова. В Минобороны отметили, что на борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождающих. На место крушения выдвинулась комиссия Воздушно-космических сил РФ. Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором перевозились пленные солдаты Киева для обмена. Еще один Ил-76 был развернут после произошедшей трагедии. В нем находилось 80 военнопленных.