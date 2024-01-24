Украинская военная разведка признала, что готовился обмен пленными с РФ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
По словам представителя ГУР Юсова, теперь обмен пленными не будет производиться Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен пленными между Киевом и Россией. Но теперь он не будет проводиться. Об этом сообщил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен сейчас не происходит», — передает «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) слова Юсова. В Минобороны отметили, что на борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождающих. На место крушения выдвинулась комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором перевозились пленные солдаты Киева для обмена. Еще один Ил-76 был развернут после произошедшей трагедии. В нем находилось 80 военнопленных.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен пленными между Киевом и Россией. Но теперь он не будет проводиться. Об этом сообщил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. «Могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен сейчас не происходит», — передает «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) слова Юсова. В Минобороны отметили, что на борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождающих. На место крушения выдвинулась комиссия Воздушно-космических сил РФ. Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором перевозились пленные солдаты Киева для обмена. Еще один Ил-76 был развернут после произошедшей трагедии. В нем находилось 80 военнопленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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