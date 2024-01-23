23 января 2024

В Надыме трудных подростков перевоспитывают работой

В Надыме школьники покрасили стены, испорченные вандалами
© Служба новостей «URA.RU»
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Настя Вохмянина. Тюмень, краска, рисование, кисть, творчество
В Надыме волонтеры взяли кисти и краски, чтобы бороться с вандалами Фото:

В Надыме (ЯНАО) специалисты Дома молодежи и ребята-волонтеры, посещающие учреждение, закрасили надписи на стенах домов, которые оставляют вандалы. Работа была проведена в качестве меры профилактики и с заботой о городе, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Работа была организована по поручению главы Надымского района Дмитрия Жаромских. Он отметил, что так ребята получают реальную возможность позаботиться о городе, а также это служит хорошей профилактической мерой воспитания», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма в официальном telegram-канале.

Волонтеры получили необходимые для работы инструменты: кисти, краски, баллончики. За добровольческую деятельность предусмотрено поощрение в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, благодаря которым у ямальских ребят увеличатся шансы на поступление в высшие учебные заведения.

Ранее URA.RU рассказало о вандале, нарисовавшем вблизи Преображенского собора надпись, предположительно имеющую непристойный смысл. Последствия вандализма были оперативно устранены.

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В Надыме (ЯНАО) специалисты Дома молодежи и ребята-волонтеры, посещающие учреждение, закрасили надписи на стенах домов, которые оставляют вандалы. Работа была проведена в качестве меры профилактики и с заботой о городе, сообщает пресс-служба районной администрации. «Работа была организована по поручению главы Надымского района Дмитрия Жаромских. Он отметил, что так ребята получают реальную возможность позаботиться о городе, а также это служит хорошей профилактической мерой воспитания», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма в официальном telegram-канале. Волонтеры получили необходимые для работы инструменты: кисти, краски, баллончики. За добровольческую деятельность предусмотрено поощрение в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, благодаря которым у ямальских ребят увеличатся шансы на поступление в высшие учебные заведения. Ранее URA.RU рассказало о вандале, нарисовавшем вблизи Преображенского собора надпись, предположительно имеющую непристойный смысл. Последствия вандализма были оперативно устранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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