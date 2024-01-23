В Надыме трудных подростков перевоспитывают работой

В Надыме (ЯНАО) специалисты Дома молодежи и ребята-волонтеры, посещающие учреждение, закрасили надписи на стенах домов, которые оставляют вандалы. Работа была проведена в качестве меры профилактики и с заботой о городе, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Работа была организована по поручению главы Надымского района Дмитрия Жаромских. Он отметил, что так ребята получают реальную возможность позаботиться о городе, а также это служит хорошей профилактической мерой воспитания», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма в официальном telegram-канале.
Волонтеры получили необходимые для работы инструменты: кисти, краски, баллончики. За добровольческую деятельность предусмотрено поощрение в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, благодаря которым у ямальских ребят увеличатся шансы на поступление в высшие учебные заведения.
Ранее URA.RU рассказало о вандале, нарисовавшем вблизи Преображенского собора надпись, предположительно имеющую непристойный смысл. Последствия вандализма были оперативно устранены.
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