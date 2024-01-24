В тюменском аэропорту построили самый большой в УрФО ангар для самолетов

24 января 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Ангар авиакомпании «Ямал» открыли в тюменском аэропорту Рощино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» построила в тюменском аэропорту Рощино самый большой в Уральском федеральном округе ангар для самолетов. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика. Там добавили, что общая площадь ангарных помещений составляет 18825 кв. м. «Выбор расположения ангара в аэропорту Рощино неслучайный. Это один из базовых аэропортов „Ямала“, где выполняется оперативное обслуживание практически всего воздушного флота авиакомпании. Линейные формы ТО специалисты „Ямала“ могли проводить и ранее. Теперь после открытия ангара успешно пройден аудит и получено одобрение Росавиации на выполнение базовых форм ТО воздушных судов. Ранее проведение такого типа технического обслуживания авиакомпания выполняла в других организациях», — указано на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Помимо обслуживания собственных самолетов, «Ямал» планирует использовать ангар как бизнес-направление. Перевозчик рассматривает возможность заключения контрактов на оказание услуг сторонним авиакомпаниям-партнерам. Ранее агентство писало о том, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют потратить порядка восьми млрд рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания «Ямал» построила в тюменском аэропорту Рощино самый большой в Уральском федеральном округе ангар для самолетов. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика. Там добавили, что общая площадь ангарных помещений составляет 18825 кв. м. «Выбор расположения ангара в аэропорту Рощино неслучайный. Это один из базовых аэропортов „Ямала“, где выполняется оперативное обслуживание практически всего воздушного флота авиакомпании. Линейные формы ТО специалисты „Ямала“ могли проводить и ранее. Теперь после открытия ангара успешно пройден аудит и получено одобрение Росавиации на выполнение базовых форм ТО воздушных судов. Ранее проведение такого типа технического обслуживания авиакомпания выполняла в других организациях», — указано на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Помимо обслуживания собственных самолетов, «Ямал» планирует использовать ангар как бизнес-направление. Перевозчик рассматривает возможность заключения контрактов на оказание услуг сторонним авиакомпаниям-партнерам. Ранее агентство писало о том, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют потратить порядка восьми млрд рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.