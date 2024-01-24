Кто в первую очередь может заразиться суперинфекцией

Иммунолог Крючков: из COVID болезнь переходит в суперинфекцию

25 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Вакцина снижает риски появления суперинфекции, сказал Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU У 40% пациентов с коронавирусом в больницах развивается суперинфекция. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Новость по теме Академик раскрыл, какие инфекции ждут россиян в 2024 году «Коинфекция — это когда одновременно заражение происходит в короткий период. Суперинфекция, когда есть грипп или коронавирус и приблизительно через 48 часов на их фоне возникает вторичная грибковая, вирусная или вторичная бактериальная инфекция. Я видел данные, что до 40% случаев больных с тяжелой коронавирусной инфекцией, попавших в больницу в стационар, получают суперинфекцию. Это очень много», — сказал Николай Крючков. По его словам, это происходит из-за ослабленности организма. «На фоне вирусной инфекции или какой-то другой более легкой вторичной вводятся антибиотики широкого спектра действий. Нарушается баланс микрофлоры, в том числе, и в нижних дыхательных путях. В результате просыпаются инфекции условно-патогенные. Обычно иммунная система не позволяет размножиться и вызвать заболевание. А в этом случае они резко активизируются, возникают локальные формы, например, пневмония, или системные, такие как сепсис. Это не редкость», — объяснил эксперт. Можно ли защититься Он отметил, что вакцинация от заболеваний, входящих в микс, снижает риски заражения суперинфекцией. «Даже в случае отсутствия непосредственного влияния на возбудитель, конечно, суммарные риски уменьшаются, и, в том числе, связанные с другими инфекциями. Хотя иммунитет к ним не формируется вакциной. У привитого снижаются риски тяжелого течения, госпитализации и летального исхода, следовательно, меньше возможностей подхватить вторичную инфекцию», — подчеркнул иммунолог. Когда ожидается рост заболеваемости различными инфекциями Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России еще не прошел, продолжил Крючков. «Сезон более тяжелый, чем в прошлом году. Будет две вершины. Одну мы видели в декабре, другая должна быть во второй половине февраля. По коронавирусу быстрого спада не будет. Пик тоже ожидается в конце февраля. Заболеваемость весной будет заметная. Все будет зависеть от подварианта COVID-19, который будет в популяции представлен, и противоинфекционных мер. Летом не исключены вспышки. Микоплазменная инфекция не сезонная. У нее несколько пиков в году. Она относительно выражено представлена в текущий эпидсезон и в конце августа-начале сентября. Летом заметнее, поскольку другие заболевания уходят. Стабилизация тоже должна произойти в середине весны», — заключил специалист. Ранее в России было отмечено увеличение случаев заражения суперинфекцией. Чаще всего пересечения происходят при встрече гриппа типа А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, а также риновируса с аденовирусом. Такие сочетания опасны, так как, по мнению врачей, могут привести к тяжелому течению заболеваний и к развитию осложнений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У 40% пациентов с коронавирусом в больницах развивается суперинфекция. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Коинфекция — это когда одновременно заражение происходит в короткий период. Суперинфекция, когда есть грипп или коронавирус и приблизительно через 48 часов на их фоне возникает вторичная грибковая, вирусная или вторичная бактериальная инфекция. Я видел данные, что до 40% случаев больных с тяжелой коронавирусной инфекцией, попавших в больницу в стационар, получают суперинфекцию. Это очень много», — сказал Николай Крючков. По его словам, это происходит из-за ослабленности организма. «На фоне вирусной инфекции или какой-то другой более легкой вторичной вводятся антибиотики широкого спектра действий. Нарушается баланс микрофлоры, в том числе, и в нижних дыхательных путях. В результате просыпаются инфекции условно-патогенные. Обычно иммунная система не позволяет размножиться и вызвать заболевание. А в этом случае они резко активизируются, возникают локальные формы, например, пневмония, или системные, такие как сепсис. Это не редкость», — объяснил эксперт. Он отметил, что вакцинация от заболеваний, входящих в микс, снижает риски заражения суперинфекцией. «Даже в случае отсутствия непосредственного влияния на возбудитель, конечно, суммарные риски уменьшаются, и, в том числе, связанные с другими инфекциями. Хотя иммунитет к ним не формируется вакциной. У привитого снижаются риски тяжелого течения, госпитализации и летального исхода, следовательно, меньше возможностей подхватить вторичную инфекцию», — подчеркнул иммунолог. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России еще не прошел, продолжил Крючков. «Сезон более тяжелый, чем в прошлом году. Будет две вершины. Одну мы видели в декабре, другая должна быть во второй половине февраля. По коронавирусу быстрого спада не будет. Пик тоже ожидается в конце февраля. Заболеваемость весной будет заметная. Все будет зависеть от подварианта COVID-19, который будет в популяции представлен, и противоинфекционных мер. Летом не исключены вспышки. Микоплазменная инфекция не сезонная. У нее несколько пиков в году. Она относительно выражено представлена в текущий эпидсезон и в конце августа-начале сентября. Летом заметнее, поскольку другие заболевания уходят. Стабилизация тоже должна произойти в середине весны», — заключил специалист. Ранее в России было отмечено увеличение случаев заражения суперинфекцией. Чаще всего пересечения происходят при встрече гриппа типа А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, а также риновируса с аденовирусом. Такие сочетания опасны, так как, по мнению врачей, могут привести к тяжелому течению заболеваний и к развитию осложнений.