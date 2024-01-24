«Известия»: в России начали распространяться суперинфекции

24 января 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

В России участились случаи появления суперинфекций, заявили врачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России наблюдается увеличение случаев суперинфекций, когда человек заражается несколькими инфекциями одновременно. Об этом рассказали медицинские работники. «В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно», — передает слова медработников газета «Известия». Там добавили, что в текущем году были зарегистрированы случаи микоплазменной инфекции и коклюша, помимо традиционных случаев гриппа и ОРВИ. Самые частые сочетания инфекций включают грипп типа А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, а также риновирус с аденовирусом. Врачи отмечают, что такое сочетание вирусов может привести к тяжело протекающим заболеваниям и увеличить риск осложнений. Увеличение случаев суперинфекций может быть обусловлено несколькими факторами, включая повышенную заболеваемость зимой, когда вирусы легче распространяются и становятся более устойчивыми к низким температурам, заключили врачи.

В России наблюдается увеличение случаев суперинфекций, когда человек заражается несколькими инфекциями одновременно. Об этом рассказали медицинские работники. «В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно», — передает слова медработников газета «Известия». Там добавили, что в текущем году были зарегистрированы случаи микоплазменной инфекции и коклюша, помимо традиционных случаев гриппа и ОРВИ. Самые частые сочетания инфекций включают грипп типа А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, а также риновирус с аденовирусом. Врачи отмечают, что такое сочетание вирусов может привести к тяжело протекающим заболеваниям и увеличить риск осложнений. Увеличение случаев суперинфекций может быть обусловлено несколькими факторами, включая повышенную заболеваемость зимой, когда вирусы легче распространяются и становятся более устойчивыми к низким температурам, заключили врачи.