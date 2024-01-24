В каком случае будут лечить не принимающих свой пол граждан

Психиатр Шмилович: в РФ выпустят рекомендации по половой идентификации для детей

25 января 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Вся психиатрическая помощь в РФ является добровольной, напомнил Андрей Шмилович Фото: Анна Майорова © URA.RU Принудительно помочь человеку в решении вопроса по половой идентификации (когда есть стойкая убежденность в своей принадлежности к другому полу) можно только в том случае, если это состояние несет угрозу для его здоровья и жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-психиатр, психотерапевт, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович. Новость по теме Госдума начала запрещать операции по смене пола «У нас есть закон о психиатрической помощи и прав граждан при ее оказании. Эта помощь у нас абсолютно добровольная. Нет принудительного вмешательства психиатров. За исключением, там есть три статьи, когда пациент составляет опасность для себя или окружающих, когда он беспомощен, у него нет опекуна и он не может выполнять элементарные действия по самообслуживанию, и когда мы точно знаем, что неоказание психиатрической помощи серьезно ухудшит его здоровье. Для примера, некоторые отрезают себе половые органы, потому что им голоса сказали, что они женщины. Я считаю, что в этом случае это повод для недобровольной госпитализации, потому что здесь человек представляет опасность для себя», — объяснил Андрей Шмилович. Доктор наук подчеркнул, что при выявлении заболевания в виде расстройства половой идентификации врачи должны придерживаться целого алгоритма действий. «Внимательно посмотрите приложение „Б“ рекомендаций („Российское общество психиатров“ выпустило клинические рекомендации для взрослых по расстройству половой идентификации, — прим. URA.RU). Там показан емкий и содержательный алгоритм действий, который рекомендует осуществлять „Российское общество психиатров“ при появлении жалоб на нарушение самосознания пола, то есть расстройства половой идентификации. Если они выявляются, то с пациентом проводится соответствующая диагностика», — отметил Шмилович. Сначала, добавил врач-психиатр, пациента проверяют, используя всемирно-признанную шкалу. «Начинается диагностика с психологических и сексологических исследований. Если по всемирно-признанным шкалам обнаруживается расстройство половой идентификации, человек идет к психиатру. И дальше три варианта. Первый, психиатр не выявляет расстройство половой идентификации, но обнаруживает какое-то другое психическое расстройство. И рекомендует его лечить. Второй вариант, если выявляется и расстройство половой идентификации, и другое психическое расстройство, тогда рекомендуется лечить второе, а потом проходить курс психологической или психотерапевтической реабилитации в амбулаторных условиях. И третий вариант, очень важный, если выявляется только расстройство половой идентификации, тогда рекомендуется наблюдение, оказание помощи психологов и психотерапевтов. Мы лечим пациента, чтобы сделать его желание свободным от болезни», — напомнил Шмилович. Новость по теме Почему запретили ЛГБТ* в России: главное из решения Верховного суда При этом, заметил собеседник агентства, в России необходимо разработать подобные клинические рекомендации по расстройству и лечению половой идентификации и для подростков. «Я думаю, что они нужны. По нашему закону, дети, начиная с 15 лет, уже могут юридически выражать свое согласие или не согласие с оказанием им медицинской помощи, и психиатрической, в частности. Поэтому, естественно, для подростков с 13 лет, я думаю, подобные рекомендации составят. Я не думаю, что они будут принципиально отличаться от тех, что уже имеются», — рассказал Шмилович. Ранее «Российское общество психиатров» подготовило клинические рекомендации для взрослых по расстройству половой идентификации. Они состоят из определения заболевания, этиологии, развития (появление первых характерных признаков в виде внешнего проявления, увлечений, пристрастий), методов диагностики и лечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Принудительно помочь человеку в решении вопроса по половой идентификации (когда есть стойкая убежденность в своей принадлежности к другому полу) можно только в том случае, если это состояние несет угрозу для его здоровья и жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-психиатр, психотерапевт, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович. «У нас есть закон о психиатрической помощи и прав граждан при ее оказании. Эта помощь у нас абсолютно добровольная. Нет принудительного вмешательства психиатров. За исключением, там есть три статьи, когда пациент составляет опасность для себя или окружающих, когда он беспомощен, у него нет опекуна и он не может выполнять элементарные действия по самообслуживанию, и когда мы точно знаем, что неоказание психиатрической помощи серьезно ухудшит его здоровье. Для примера, некоторые отрезают себе половые органы, потому что им голоса сказали, что они женщины. Я считаю, что в этом случае это повод для недобровольной госпитализации, потому что здесь человек представляет опасность для себя», — объяснил Андрей Шмилович. Доктор наук подчеркнул, что при выявлении заболевания в виде расстройства половой идентификации врачи должны придерживаться целого алгоритма действий. «Внимательно посмотрите приложение „Б“ рекомендаций („Российское общество психиатров“ выпустило клинические рекомендации для взрослых по расстройству половой идентификации, — прим. URA.RU). Там показан емкий и содержательный алгоритм действий, который рекомендует осуществлять „Российское общество психиатров“ при появлении жалоб на нарушение самосознания пола, то есть расстройства половой идентификации. Если они выявляются, то с пациентом проводится соответствующая диагностика», — отметил Шмилович. Сначала, добавил врач-психиатр, пациента проверяют, используя всемирно-признанную шкалу. «Начинается диагностика с психологических и сексологических исследований. Если по всемирно-признанным шкалам обнаруживается расстройство половой идентификации, человек идет к психиатру. И дальше три варианта. Первый, психиатр не выявляет расстройство половой идентификации, но обнаруживает какое-то другое психическое расстройство. И рекомендует его лечить. Второй вариант, если выявляется и расстройство половой идентификации, и другое психическое расстройство, тогда рекомендуется лечить второе, а потом проходить курс психологической или психотерапевтической реабилитации в амбулаторных условиях. И третий вариант, очень важный, если выявляется только расстройство половой идентификации, тогда рекомендуется наблюдение, оказание помощи психологов и психотерапевтов. Мы лечим пациента, чтобы сделать его желание свободным от болезни», — напомнил Шмилович. При этом, заметил собеседник агентства, в России необходимо разработать подобные клинические рекомендации по расстройству и лечению половой идентификации и для подростков. «Я думаю, что они нужны. По нашему закону, дети, начиная с 15 лет, уже могут юридически выражать свое согласие или не согласие с оказанием им медицинской помощи, и психиатрической, в частности. Поэтому, естественно, для подростков с 13 лет, я думаю, подобные рекомендации составят. Я не думаю, что они будут принципиально отличаться от тех, что уже имеются», — рассказал Шмилович. Ранее «Российское общество психиатров» подготовило клинические рекомендации для взрослых по расстройству половой идентификации. Они состоят из определения заболевания, этиологии, развития (появление первых характерных признаков в виде внешнего проявления, увлечений, пристрастий), методов диагностики и лечения.