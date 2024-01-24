Лавров осадил журналистку BBC. Видео

24 января 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Журналистка BBC заявила, что страны Запада с недоверием относятся к России. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что BBC не провели полное расследование трагедии в Буче. Сотрудник СМИ пытался несколько раз перебить Лаврова, однако у нее это не получилось. Это произошло на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке. «Уже прошло два года, как мы просим обнародовать фамилии тех людей, которые были обнаружены в Буче. BBC как автор той сенсации мог бы поинтересоваться установлением истины», — заявил Сергей Лавров. Он отвечал на заявление журналистки, что страны Запада не доверяют России. Корреспондент BBC несколько раз пыталась перебить Лаврова, однако это не принесло результата. Лавров также прокомментировал крушение самолета Ил-76 в Белгородской области. «BBC, вы спросите у украинских ваших коллег. Они наверняка уже знают, что там были украинские военнослужащее. Верит ли в это BBC? Я не сильно озабочен», — заявил глава МИД РФ. Прямой эфир шел в telegram-канале российского министерства. До этого Сергей Лавров заявил, что страны Запада уходят от честного разговора о провокациях против РФ. По его словам, Россию не волнует, что международное сообщество не поверит информации об украинских пленных на борту Ил-76. Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью. В ГУР Украины заявили, что страна не знала о находившихся на борту украинских пленных. Все члены экипажа и пассажиры, 65 человек, погибли. В Минобороны РФ назвали это терактом, обвинив Киев. Россия запросила заседание СБ ООН по катастрофе, передает RT.