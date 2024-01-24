Лавров: Запад уходит от честного разговора о провокации против России

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, топ
Сергей Лавров заявил, что страны Запада давно показали свою дискредитированную позицию по отношению к РФ Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Запад давно стал уходить от честного диалога о провокациях против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сбитый Ил-76 над Белгородской областью, на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке

«Правда глаза колит. Поэтому Запад всячески уходит от ответа на прямые вопросы. Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по Ил-76. По Буче за два года так и нет никаких фактов», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир пресс-конференции идет в telegram-канале МИД РФ. Лавров также отметил, что страны Запада уже доказали свою дискредитированную позицию по отношению к России.

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ВСУ сбили Ил-76 со своими бойцами, сорвав обмен пленными: новые детали трагедии под Белгородом

Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью. Оказалось, что в нем перевозились украинские пленные. При этом в ГУР Украины заявили, что ВСУ не знали о пленных.

Все члены экипажа и 65 пассажиров погибли. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по катастрофе. В Минобороны РФ назвали действия Киева терактом. По данным ведомства, Украина атаковала судно с территории Харьковской области. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил что у власти Украины пока отказываются от комментариев, передает RT.

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Запад давно стал уходить от честного диалога о провокациях против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сбитый Ил-76 над Белгородской областью, на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке «Правда глаза колит. Поэтому Запад всячески уходит от ответа на прямые вопросы. Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по Ил-76. По Буче за два года так и нет никаких фактов», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир пресс-конференции идет в telegram-канале МИД РФ. Лавров также отметил, что страны Запада уже доказали свою дискредитированную позицию по отношению к России. Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью. Оказалось, что в нем перевозились украинские пленные. При этом в ГУР Украины заявили, что ВСУ не знали о пленных. Все члены экипажа и 65 пассажиров погибли. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по катастрофе. В Минобороны РФ назвали действия Киева терактом. По данным ведомства, Украина атаковала судно с территории Харьковской области. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил что у власти Украины пока отказываются от комментариев, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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