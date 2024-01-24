Зеленский заявил, что хочет международного расследования причин крушения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел страны проинформировать о имеющихся данных о крушении ИЛ-76. Он уточнил, что Киев будет настаивать на международном расследовании.
«ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский.
Зеленский отменил поездку по городам Украины из-за атаки ВСУ российского самолета Ил-76. В МИД России атаку Киева назвали терактом, передает RT.
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