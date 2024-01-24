Слуцкий: РФ соразмерно ответит на решение США конфисковать российские активы

25 января 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Россия соразмерно ответит на решение Комитета по международным отношениям Сената США, который поддержал передачу замороженных активов РФ на нужды Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «[Мошенник из романа „Двенадцать стульев“] Остап Бендер знал четыреста „способов отъема денег“. Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны — прим. URA.RU)», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Комитет по международным отношениям 24 января поддержал законопроект о передаче замороженных активов РФ на нужды Украины. Сейчас законопроект сенат США. Для одобрения решения необходима поддержка всех членов верхней палаты парламента.

Россия соразмерно ответит на решение Комитета по международным отношениям Сената США, который поддержал передачу замороженных активов РФ на нужды Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «[Мошенник из романа „Двенадцать стульев“] Остап Бендер знал четыреста „способов отъема денег“. Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны — прим. URA.RU)», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Комитет по международным отношениям 24 января поддержал законопроект о передаче замороженных активов РФ на нужды Украины. Сейчас законопроект сенат США. Для одобрения решения необходима поддержка всех членов верхней палаты парламента.