В Тарко-Сале (ЯНАО) с 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева. Это сделают из-за технического присоединения строящихся объектов к сетям водоснабжения, написано в telegram-канале «Случилось».
«С 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева в связи с техническим присоединением строящихся объектов к сетям тепло-водоснабжения», — написано в сообщении. На фотографии видно, что это огромный участок дорог прямо в центре города.
Также сообщается, что произойдут изменения в движении городского автобуса по маршруту номер 1. Подробности смены маршрута не уточняется. URA.RU отправило запрос в департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения города. Ответ ожидается.
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