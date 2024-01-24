В городе ЯНАО перекроют огромный участок дороги. Фото

25 января 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале перекроют дороги из-за работ на сетях водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) с 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева. Это сделают из-за технического присоединения строящихся объектов к сетям водоснабжения, написано в telegram-канале «Случилось». «С 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева в связи с техническим присоединением строящихся объектов к сетям тепло-водоснабжения», — написано в сообщении. На фотографии видно, что это огромный участок дорог прямо в центре города. Также сообщается, что произойдут изменения в движении городского автобуса по маршруту номер 1. Подробности смены маршрута не уточняется. URA.RU отправило запрос в департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения города. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «Случилось» https://t.me/trkluch/14271

В Тарко-Сале (ЯНАО) с 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева. Это сделают из-за технического присоединения строящихся объектов к сетям водоснабжения, написано в telegram-канале «Случилось». «С 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева в связи с техническим присоединением строящихся объектов к сетям тепло-водоснабжения», — написано в сообщении. На фотографии видно, что это огромный участок дорог прямо в центре города. Также сообщается, что произойдут изменения в движении городского автобуса по маршруту номер 1. Подробности смены маршрута не уточняется. URA.RU отправило запрос в департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения города. Ответ ожидается.