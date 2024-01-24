24 января 2024

В городе ЯНАО перекроют огромный участок дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
В Тарко-Сале перекроют дороги из-за работ на сетях водоснабжения Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) с 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева. Это сделают из-за технического присоединения строящихся объектов к сетям водоснабжения, написано в telegram-канале «Случилось».

«С 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева в связи с техническим присоединением строящихся объектов к сетям тепло-водоснабжения», — написано в сообщении. На фотографии видно, что это огромный участок дорог прямо в центре города.

Также сообщается, что произойдут изменения в движении городского автобуса по маршруту номер 1. Подробности смены маршрута не уточняется. URA.RU отправило запрос в департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения города. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) с 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева. Это сделают из-за технического присоединения строящихся объектов к сетям водоснабжения, написано в telegram-канале «Случилось». «С 25 января будет перекрыто дорожное движение по улице Геологов и на участке от улицы Ленина до улицы Мезенцева в связи с техническим присоединением строящихся объектов к сетям тепло-водоснабжения», — написано в сообщении. На фотографии видно, что это огромный участок дорог прямо в центре города. Также сообщается, что произойдут изменения в движении городского автобуса по маршруту номер 1. Подробности смены маршрута не уточняется. URA.RU отправило запрос в департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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