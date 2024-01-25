Балицкий рассказал о важном решении летчиков Ил-76 перед катастрофой

Балицкий: летчики Ил-76 перед крушением увели самолет от населенного пункта

Евгений Балицкий раньше был летчиком и сам летал на самолете Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Кадры упавшего самолета Ил-76 в Белгородской области свидетельствуют о том, что летчики перед крушением отводили воздушное судно от населенного пункта. Такое мнение выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который в прошлом сам был летчиком.

«Летчики отводили самолет от населенного пункта, это четко видно на кадрах — они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта. Поэтому слава нашим ребятам героям и царствие небесное нашим пилотам, которые погибли», — поделился Балицкий с РИА Новости.

Сам он в 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза М. М. Расковой, имеет специальность «летчик-инженер». В Мелитополе после учебы был военным летчиком, летал на Ил-76.

О крушении самолета в районе села Яблоново сообщило Минобороны РФ 24 января. Самолет рухнул при выполнении планового полета, на борту находились шесть членов экипажа, 65 военнопленных Киева и три сопровождающих. Солдат ВСУ везли для обмена с украинской стороной. Все, кто был на борту, погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ил-76 был поражен ВСУ из населенного пункта Липцы в Харьковской области.