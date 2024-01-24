В Екатеринбурге отреставрированный дом Топоркова решили разобрать на дрова

25 января 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Дом начали сносить в ночь с 23 на 24 января Фото: Размик Закарян © URA.RU Старинный дом псаломщика Топоркова, который находится в центре Екатеринбурга, разбирают на дрова. Спустя сутки здание лишилось обеих дворовых входных групп, хотя на место уже дважды вызывали полицию, рассказали волонтеры проекта «Том Сойер Фест». Именно они занимались восстановлением дома в 2019 году. «Представитель „Экосистема-СМБ“ сообщил, что разбирает здание на дрова, а стена рухнула, потому что дом в плохом состоянии. Вчера нам представитель собственника говорил, что мы плохо отремонтировали дом, покрасили плохо и стена вон рухнула. А сегодня заявил, что не знает, что кто-то его вообще когда-либо ремонтировал. Также представитель собственника прокомментировал, что ничего не сносится и не разбирается, это все фантазии», — написали активисты у себя в соцсетях. Несмотря на то, что защитники уже пытались остановить снос, вызвав полицию дважды, дом продолжают разбирать с помочью бензопил. По словам волонтеров, строители покинули площадку в первом часу ночи. «Это неконструктивно и выглядит как издевательство над общественностью города и над законом Российской Федерации по охране объектов культурного наследия», — уверены представители «Том Сойер Феста». Сейчас дом находится в сохранности на треть. Чтобы остановить разбор, общественники просят всех неравнодушных писать в управление государственной охраны объектов культурного наследия по Свердловской области, прокуратуру, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. На данный момент уже есть обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева. Сносить дом псаломщика Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило активистов. Как пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновников никто не уведомлял о сносе или реконструкции, также фирме «Экосистеме-СМБ» не давали разрешения на строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старинный дом псаломщика Топоркова, который находится в центре Екатеринбурга, разбирают на дрова. Спустя сутки здание лишилось обеих дворовых входных групп, хотя на место уже дважды вызывали полицию, рассказали волонтеры проекта «Том Сойер Фест». Именно они занимались восстановлением дома в 2019 году. «Представитель „Экосистема-СМБ“ сообщил, что разбирает здание на дрова, а стена рухнула, потому что дом в плохом состоянии. Вчера нам представитель собственника говорил, что мы плохо отремонтировали дом, покрасили плохо и стена вон рухнула. А сегодня заявил, что не знает, что кто-то его вообще когда-либо ремонтировал. Также представитель собственника прокомментировал, что ничего не сносится и не разбирается, это все фантазии», — написали активисты у себя в соцсетях. Несмотря на то, что защитники уже пытались остановить снос, вызвав полицию дважды, дом продолжают разбирать с помочью бензопил. По словам волонтеров, строители покинули площадку в первом часу ночи. «Это неконструктивно и выглядит как издевательство над общественностью города и над законом Российской Федерации по охране объектов культурного наследия», — уверены представители «Том Сойер Феста». Сейчас дом находится в сохранности на треть. Чтобы остановить разбор, общественники просят всех неравнодушных писать в управление государственной охраны объектов культурного наследия по Свердловской области, прокуратуру, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. На данный момент уже есть обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева. Сносить дом псаломщика Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило активистов. Как пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновников никто не уведомлял о сносе или реконструкции, также фирме «Экосистеме-СМБ» не давали разрешения на строительство.