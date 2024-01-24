Губернатор Шумков пригласил студентов работать на заводы и стройки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил молодежь региона с Днем студента и пригласил юношей и девушек работать на заводы и стройки. Поздравление главы региона размещено в telegram-канале областного правительства.
«От души поздравляю с Днем российского студенчества всех, кто сегодня получает профессию в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Курганской области! Вы взрослеете в интересное время преобразований. Число новых рабочих мест постоянно растет. Вас ждут на заводах, стройках, школах, ИТ-компаниях, на предприятиях сельского хозяйства. Мы готовы поддержать ваши инициативы в части открытия нового бизнеса», — обратился к студентам губернатор.
Он отметил, что дальнейшее развитие региона будет зависеть от студентов. По словам Шумкова, за последние пять лет в регионе изменился подход к подготовке кадров. Студентов обучают новым специальностям, ремонтируются учебные корпуса, а работу можно найти во время практики на производстве. «Пусть студенческие годы подарят вам полезные знакомства, настоящих верных друзей, яркие впечатления и ценный опыт. Мечтайте, любите, стремитесь к новым вершинам. Мы вас поддержим. С праздником», — добавил губернатор. Также он поблагодарил преподавателей, которые обучают студентов. Помимо губернатора студентов поздравил председатель облдумы Дмитрий Фролов.
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