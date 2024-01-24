Губернатор Шумков пригласил студентов работать на заводы и стройки

25 января 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков поздравил студентов с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил молодежь региона с Днем студента и пригласил юношей и девушек работать на заводы и стройки. Поздравление главы региона размещено в telegram-канале областного правительства. «От души поздравляю с Днем российского студенчества всех, кто сегодня получает профессию в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Курганской области! Вы взрослеете в интересное время преобразований. Число новых рабочих мест постоянно растет. Вас ждут на заводах, стройках, школах, ИТ-компаниях, на предприятиях сельского хозяйства. Мы готовы поддержать ваши инициативы в части открытия нового бизнеса», — обратился к студентам губернатор. Он отметил, что дальнейшее развитие региона будет зависеть от студентов. По словам Шумкова, за последние пять лет в регионе изменился подход к подготовке кадров. Студентов обучают новым специальностям, ремонтируются учебные корпуса, а работу можно найти во время практики на производстве. «Пусть студенческие годы подарят вам полезные знакомства, настоящих верных друзей, яркие впечатления и ценный опыт. Мечтайте, любите, стремитесь к новым вершинам. Мы вас поддержим. С праздником», — добавил губернатор. Также он поблагодарил преподавателей, которые обучают студентов. Помимо губернатора студентов поздравил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил молодежь региона с Днем студента и пригласил юношей и девушек работать на заводы и стройки. Поздравление главы региона размещено в telegram-канале областного правительства. «От души поздравляю с Днем российского студенчества всех, кто сегодня получает профессию в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Курганской области! Вы взрослеете в интересное время преобразований. Число новых рабочих мест постоянно растет. Вас ждут на заводах, стройках, школах, ИТ-компаниях, на предприятиях сельского хозяйства. Мы готовы поддержать ваши инициативы в части открытия нового бизнеса», — обратился к студентам губернатор. Он отметил, что дальнейшее развитие региона будет зависеть от студентов. По словам Шумкова, за последние пять лет в регионе изменился подход к подготовке кадров. Студентов обучают новым специальностям, ремонтируются учебные корпуса, а работу можно найти во время практики на производстве. «Пусть студенческие годы подарят вам полезные знакомства, настоящих верных друзей, яркие впечатления и ценный опыт. Мечтайте, любите, стремитесь к новым вершинам. Мы вас поддержим. С праздником», — добавил губернатор. Также он поблагодарил преподавателей, которые обучают студентов. Помимо губернатора студентов поздравил председатель облдумы Дмитрий Фролов.