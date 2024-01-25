Пентагон объявил о сбоях в переданном Украине вооружении

25 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки финансирования США не могут удовлетворить потребности Украины на фронте Фото: Spc. Geordan Tyquiengco / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Украине системы и оборудование, которое отвечает их потребностям. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. «Без дополнительного финансирования мы не сможем предоставлять системы и оборудование, отвечающие их (Вооруженных сил Украины — прим. URA.RU) среднесрочным и долгосрочным потребностям, а также помогать им поддерживать системы, которые мы им ранее предоставили», — сказал Райдер в ходе брифинга , отвечая на вопрос о том, с какими проблемами столкнется Киев, если не получит военную помощь в ближайшее время. Он добавил, что из-за нехватки финансирования США не могут удовлетворить потребности Украины на фронте, включая артиллерию, противотанковые средства и средства ПВО. В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Тогда координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у штатов есть средства для финансирования Киева на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится.

Без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Украине системы и оборудование, которое отвечает их потребностям. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. «Без дополнительного финансирования мы не сможем предоставлять системы и оборудование, отвечающие их (Вооруженных сил Украины — прим. URA.RU) среднесрочным и долгосрочным потребностям, а также помогать им поддерживать системы, которые мы им ранее предоставили», — сказал Райдер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, с какими проблемами столкнется Киев, если не получит военную помощь в ближайшее время. Он добавил, что из-за нехватки финансирования США не могут удовлетворить потребности Украины на фронте, включая артиллерию, противотанковые средства и средства ПВО. В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Тогда координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у штатов есть средства для финансирования Киева на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится.