В Екатеринбурге впервые показали тайные снимки Владимира Высоцкого. Фото

В Екатеринбурге открыли выставку с редкими фото Высоцкого на Приэльбрусье

25 января 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Снимки вошли в постоянную экспозицию Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге открылась выставка с фотографами легендарного советского актера и поэта Владимира Высоцкого на Приэльбрусье. Долгие годы снимки хранились у известного спортивного журналиста СССР Бориса Федосова дома, а после его смерти родные передали их вдове поэта Марине Влади. Затем фотографии выкупили и передали в музей. Все представленные черно-белые кадры сделаны в июле 1970 года на Северном Кавказе в окрестностях Эльбруса. Это единственные фотографии Высоцкого в горах, которые не являются постановочными. «У нас были довольно сжатые сроки, чтобы сделать эту выставку. Но у нас впереди еще один этап работы. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что не на всех снимках Высоцкий один. Мы пока среди всех этих людей идентифицировали только самого фотографа Бориса Федосова. Всех остальных участников мы будем определять, а также узнавать, что было за день до и после фотосессии», — рассказала директор Музея Высоцкого Мария Головина на открытии выставки. Снимки на благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» выставила Марина Влади. Позже их за четыре миллиона рублей выкупил большой поклонник творчества Высоцкого Андрей Симановский. В конце декабря он передал их в музей музыканта, который основал Андрей Гавриловский. Также стало известно, что в Екатеринбурге планируют установить новую скульптуру Высоцкого — для переговоров Гавриловский отправился к Влади во Францию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге открылась выставка с фотографами легендарного советского актера и поэта Владимира Высоцкого на Приэльбрусье. Долгие годы снимки хранились у известного спортивного журналиста СССР Бориса Федосова дома, а после его смерти родные передали их вдове поэта Марине Влади. Затем фотографии выкупили и передали в музей. Все представленные черно-белые кадры сделаны в июле 1970 года на Северном Кавказе в окрестностях Эльбруса. Это единственные фотографии Высоцкого в горах, которые не являются постановочными. «У нас были довольно сжатые сроки, чтобы сделать эту выставку. Но у нас впереди еще один этап работы. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что не на всех снимках Высоцкий один. Мы пока среди всех этих людей идентифицировали только самого фотографа Бориса Федосова. Всех остальных участников мы будем определять, а также узнавать, что было за день до и после фотосессии», — рассказала директор Музея Высоцкого Мария Головина на открытии выставки. Снимки на благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» выставила Марина Влади. Позже их за четыре миллиона рублей выкупил большой поклонник творчества Высоцкого Андрей Симановский. В конце декабря он передал их в музей музыканта, который основал Андрей Гавриловский. Также стало известно, что в Екатеринбурге планируют установить новую скульптуру Высоцкого — для переговоров Гавриловский отправился к Влади во Францию.