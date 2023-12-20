20 декабря 2023

Екатеринбургский музей получил редкие снимки Высоцкого, купленные за 4 миллиона

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Концерт в музее Высоцкого, приуроченный к 43-летию со дня гибели музыканта . Екатеринбург, музей высоцкого
Редкие снимки екатеринбуржцы увидят в день рождения барда Фото:

Музей Высоцкого получил уникальные снимки советского актера и поэта, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за четыре миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Основатель музея Андрей Гариловский рассказал URA.RU, что на кадрах и когда их увидят горожане.

«Снимки сделаны спортивным обозревателем газеты „Известия“ Борисом Федосовым в 1970 году в Приэльбрусье. Они интересны тем, что не постановочные, не студийные, а живые. Например, на одном фото Высоцкий лезет по скале, на другом — общается с альпинистами. Вероятно, они должны были пойти в номер, но ведь Высоцкого тогда гнобили, и выпуск зарубили», — рассказал Гавриловский.

Долгие годы снимки — 59 штук — хранились у фотографа дома, а после его смерти родственники передали их жене поэта Марине Влади. Она выставила их в качестве лота на благотворительном аукционе — «Екатерининской ассамблее». Там меценат и большой поклонник творчества Высоцкого — Андрей Симановский — приобрел их за четыре миллиона рублей. На днях он передал раритетные фото в музей Гавриловскому.

«Их передали прямо в бумажных пакетах газеты „Известия“. Мы их выставим на экспозицию ко дню рождения Высоцкого — 25 января», — добавил Андрей Гавриловский, который тоже является большим почитателем творчества советского поэта.

Андрей Гавриловский отметил, что снимков Высоцкого на природе крайне мало, поэтому фотографии с Приэльбрусья уникальны еще и этим
Андрей Гавриловский отметил, что снимков Высоцкого на природе крайне мало, поэтому фотографии с Приэльбрусья уникальны еще и этим
Фото:
В 2023 году отмечалось 85-летие Владимира Высоцкого
В 2023 году отмечалось 85-летие Владимира Высоцкого
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Музей Высоцкого получил уникальные снимки советского актера и поэта, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за четыре миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Основатель музея Андрей Гариловский рассказал URA.RU, что на кадрах и когда их увидят горожане. «Снимки сделаны спортивным обозревателем газеты „Известия“ Борисом Федосовым в 1970 году в Приэльбрусье. Они интересны тем, что не постановочные, не студийные, а живые. Например, на одном фото Высоцкий лезет по скале, на другом — общается с альпинистами. Вероятно, они должны были пойти в номер, но ведь Высоцкого тогда гнобили, и выпуск зарубили», — рассказал Гавриловский. Долгие годы снимки — 59 штук — хранились у фотографа дома, а после его смерти родственники передали их жене поэта Марине Влади. Она выставила их в качестве лота на благотворительном аукционе — «Екатерининской ассамблее». Там меценат и большой поклонник творчества Высоцкого — Андрей Симановский — приобрел их за четыре миллиона рублей. На днях он передал раритетные фото в музей Гавриловскому. «Их передали прямо в бумажных пакетах газеты „Известия“. Мы их выставим на экспозицию ко дню рождения Высоцкого — 25 января», — добавил Андрей Гавриловский, который тоже является большим почитателем творчества советского поэта.
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